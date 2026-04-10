امام جمعه جاسک: مذاکرات احتمالی ادامه روند میدانی جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباس ذاکری، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به وقایع اخیر مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: هدف اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی از ورود به این جنگ، فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار برای پذیرش خواسته های آنها بوده که هیچ یک از اهداف دشمن محقق نشد.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در روزهای ابتدایی جنگ رمضان رخ داده، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد داشتهاند ساختار حاکمیتی ایران را تضعیف و این کشور را تجزیه کنند اما موفق نشدند.
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تلاشهایی برای تغییر وضعیت این آبراه از سوی دشمن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.
ذاکری ادامه داد: دشمن همچنین امید داشته با ایجاد ناآرامیها و جنگ در داخل ایران، فشار بر نظام افزایش یابد و اغتشاش در ایران رخ دهد اما برعکس آن اتفاق افتاد چرا که سبب اتحاد ملت شد و مردم برای حفظ نظام و انقلاب در میدان ها و خیابان ها حضور پیدا کردند نه برای اغتشاش.
وی همچنین با اشاره به مواضع آمریکا در هفتههای گذشته گفت: در برابر برخی ضربالاجلها و فشارها از سوی دشمن، واکنش مردمی در ایران افزایش حضور در صحنه بوده است.
امام جمعه جاسک با اشاره به بحث مذاکرات احتمالی گفت: هر جنگی دارای دو عرصه است؛ میدان و سیاست و هرگونه مذاکره احتمالی نیز در امتداد رخدادهای میدانی تلقی میشود و باید منجر به تثبیت دستاوردهای ایران شود.
وی با اشاره به شروط دهگانه مطرحشده از سوی ایران، گفت: ضمانت اصلی اجرای هر توافق احتمالی قدرت میدانی و حضور مردمی است.
حجتالاسلام ذاکری تأکید کرد: حمایت مردمی در خیابانها و توان نیروهای مسلح نقش تعیینکنندهای در ادامه روند مذاکرات دارد.
امام جمعه جاسک تصمیمگیریهای شورای عالی امنیت ملی را محور مدیریت وضعیت فعلی دانست و گفت: روند مقاومت و حمایت مردمی باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد.
امام جمعه جاسک اظهار کرد: پذیرش آتشبس یا ورود به مذاکره نباید موجب غفلت از جنگ نرم رسانهای و تبلیغاتی دشمن شود.
حجتالاسلام ذاکری مذاکرات احتمالی را «جزئی از میدان نبرد» توصیف کرد و گفت: پیش از آغاز هرگونه مذاکره، آتشبس کامل در لبنان و تحقق شروط دهگانه ایران لازم است.
وی به بخشی از شروط ایران در مذاکرات افزود: پایان جنگ در تمام جبهههای مقاومت، تداوم کنترل بر تنگه هرمز، رفع تحریمها، پرداخت خسارت و تصویب یک قطعنامه الزامآور در شورای امنیت است.
حجتالاسلام ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود، به پیام اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و آن را شامل چند محور دانست؛ از جمله مراعات مردم نسبت به یکدیگر در شرایط جنگ، هوشیاری در برابر رسانههای خارجی، زنده نگهداشتن انگیزه انتقام خون شهدا و پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران از جمله دریافت غرامت.
امام جمعه جاسک سپس به پویش جانفدا اشاره کرد و گفت : بیش از ۱۷ میلیون نفر در این پویش ثبتنام کردهاند و مشارکت مردم در پویش موجب افزایش توان بازدارندگی و دفاع از انقلاب و نظام است.
امام جمعه جاسک افزود: بحث کنونی مسئله احزاب سیاسی نیست و آنچه اهمیت دارد حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: یکی از محورهای مهم این پیام رهبری ، ضرورت هوشیاری نسبت به سوءاستفاده دشمنان و توجه به تهدیدات امنیتی از جمله شناسایی مسئولان و احتمال اقدامات تروریستی بوده است.
امام جمعه جاسک گفت: کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای ایرانی قرار دارد و عبور کشتیها از این مسیر باید با هماهنگی نیروهای مسلح انجام شود.
حجتالاسلام ذاکری در بخشی دیگر از سخنان خود، فرارسیدن سالروز شهادت امام صادق(ع) را تسلیت گفت و بر ضرورت بهرهگیری از معارف اهلبیت تأکید کرد.
امام جمعه جاسک در پایان اعلام کرد: برنامههای خیابانی و تجمعات مردمی با قدرت ادامه خواهد داشت و از مردم خواست در مراسم رژه خودرویی و تجمعات اعلامشده حضور پررنگ داشته باشند.
