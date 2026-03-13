به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبههای سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به موضوع انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: مجلس خبرگان رهبری با تدبیر و در کمال آرامش، سومین رهبر فرزانه انقلاب را انتخاب کرد. این انتخاب در شرایط جنگی و با حضور حضوری همه اعضا برای جلوگیری از هرگونه شبههای صورت گرفت.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر انقلاب، راه انقلاب متوقف میشود اما با شکست مواجه شد. امروز شاهد انتخاب رهبری جوان، پرانرژی، شجاع، آگاه به زمان، مقتدر و با صلابت هستیم که ادامهدهنده راه امام خمینی (ره) و امام شهید است. امام جمعه جاسک تاکید کرد: موج فراگیر بیعت با رهبر جدید انقلاب در داخل و خارج کشور، از سوی مراجع عظام تقلید و بزرگان جبهه مقاومت، نشاندهنده عمق نفوذ و مقبولیت این انتخاب است.
حجتالاسلام ذاکری انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای را فراتر از یک رخداد داخلی، یک راهبرد با پیامهای متعدد بینالمللی خواند و گفت: این انتخاب ضمن تثبیت ثبات و اقتدار نظام اسلامی، تمامی محاسبات دشمن برای سوءاستفاده از شرایط را به هم زد.
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام مقتدرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب، آن را چراغ راه مسئولان و مردم دانست و بر حضور «عمارگونه» ملت در صحنههای مختلف برای بیمه کردن انقلاب تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تاکید رهبری بر حفظ اهرم فشار تنگه هرمز، این آبراه بینالمللی را قلب تپنده اقتصاد انرژی جهان خواند و گفت: روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این تنگه صادر میشود و اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و اروپا به آن وابسته هستند. تابآوری اقتصاد جهانی در برابر بسته شدن طولانیمدت تنگه هرمز بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: ما آغازگر تجاوز نبوده و امنیت تنگه هرمز را برای همه کشتیها تامین میکردیم، اما اگر متجاوزانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از خاک کشورهای همسایه به ما تعرض کنند، قطعاً منافع آنها را به خطر خواهیم انداخت. به کشورهای حاشیه خلیج فارس میگوییم اگر امنیت ما به خطر بیفتد، امنیت یکپارچه در منطقه برقرار نخواهد بود.
حجتالاسلام ذاکری با بیان اینکه ایران اسلامی نبرد خود را با چهار عنصر ادامه میدهد، به تشریح آن پرداخت: اول، استفاده از اهرم انرژی و بالا بردن نرخ آن از طریق فشار بر تنگه هرمز؛ دوم، ناامن کردن کشورهای همکار آمریکا که خاک خود را در اختیار بیگانگان قرار میدهند؛ سوم، زدن نقاط فلجکننده رژیم صهیونیستی و چهارم، تهاجم به لوجستیک آمریکا در منطقه.
وی در بخش دیگری از خطبهها به موضوع عملیات پدافندی و تهاجمی کشور اشاره کرد و گفت: گاهی این سوال مطرح میشود که چرا جنگندههایی به کشور نفوذ میکنند. باید بدانیم که در معادله زد و خورد، ما میزنیم و آنها هم میزنند، ما تهاجم میکنیم و آنها نیز ضرباتی وارد میکنند. همچنین تقدم آفند بر پدافند یک اصل است؛ پدافند ما موفق عمل کرده و بیش از ۱۰۰ پهپاد دشمن را منهدم کرده است، اما طبیعی است که گاهی برخی اهداف دشمن به نتیجه برسد.
امام جمعه جاسک در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان، کادر درمان، نیروهای مسلح، بسیج، دستگاه قضایی و مجموعه اداری شهرستان در کنار مردم در شرایط سخت جنگی، وضعیت بازار و تامین کالاهای اساسی در جاسک را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: وضعیت آب و برق پایدار است و تمهیدات لازم برای شرایط اضطراری اندیشیده شده است. وی همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس پس از نماز جمعه، این روز را یادگار ماندگار امام راحل برای دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین دانست و بر تجدید بیعت با آرمانهای مقاومت تاکید کرد.
