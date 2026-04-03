جاسک- امام جمعه جاسک، با اشاره به شکست محاسبات اولیه دشمن در جنگ علیه ایران، گفت: آمریکا به دنبال ایجاد ائتلاف بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بود اما موفق نشد و امروز جنگ به سمت فرسایشی شدن پیش می‌رود که به نفع ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک، در جمع نمازگزاران با اشاره به آخرین تحولات جبهه مقاومت، اظهار داشت: دشمن در محاسبات اولیه خود اشتباه کرد و به هیچ یک از اهدافی که مد نظر داشت، دست پیدا نکرد.

وی افزود: آمریکا به دنبال مدیریت بازار نفت و انرژی جهان بود اما موفق نشد. در حالی که روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد، امروز این رقم به کمتر از سه میلیون بشکه رسیده است.

امام جمعه جاسک با اشاره به موفقیت‌های میدانی ایران تصریح کرد: بیش از ۱۷ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه مورد اصابت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این مدت فروش نفت خود را به بالاترین سطح رسانده و روزانه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادرات دارد.

ذاکری با تأکید بر انسجام سه ضلع دولت، نیروهای مسلح و مردم تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد دو قطبی و دو دستگی در میان مردم است اما این انسجام بی‌نظیر، توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است.

وی با اشاره به فرماندهی واحد جبهه مقاومت گفت: امروز لبنان، عراق، یمن و ایران در یک جبهه منسجم علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا عمل می‌کنند. پایگاه ویکتوریا عملاً خالی از نیروی نظامی شده و پایگاه‌های دیگر نیز با کاهش شدید نیرو مواجه هستند.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه ایران برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم جنگنده آمریکایی را مورد اصابت قرار داده است، افزود: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نیز چندین بار مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۵۰ پهپاد پیشرفته آمریکایی از جمله هرمس ۹۰۰ و ۴۵۰ توسط پدافند یکپارچه ایران منهدم شده است.

وی درباره وضعیت معیشت مردم اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور با ثبات است و کالاهای اساسی به وفور یافت می‌شود. حتی اگر هیچ کالایی وارد نشود، حداقل برای یک تا دو سال آینده ذخیره کافی داریم.

امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به پویش «جان فدا برای جمهوری اسلامی ایران» گفت: تاکنون بیش از هشت میلیون داوطلب در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند و مردم می‌توانند با ارسال عدد ۵۵ به سامانه ۳۰۱۱ در این پویش مشارکت کنند.