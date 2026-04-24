امام جمعه جاسک: بسته شدن تنگه هرمز ارزش دلار را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به حضور خدام حرم امام رضا (ع) و پرچم متبرک رضوی در این شهرستان، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رئوف، اظهار داشت: شکر نعمت اهل بیت (ع) حرکت در مسیر آنان است. هرچه ارتباط قلبی ما با امام رضا (ع) بیشتر باشد، زندگی مبارک‌تر و دل‌هایمان آرام‌تر می‌شود.

آمریکا به شکست خفت‌بار رسیده است

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، افزود: تحلیلگران سیاسی بین‌المللی معتقدند آمریکا به شکستی خفت‌بار در برابر جمهوری اسلامی ایران رسیده و راه خروجی ندارد. آمریکا نه می‌تواند حمله نظامی گسترده انجام دهد و نه می‌خواهد شکست را بپذیرد.

امام جمعه جاسک با تأکید بر اینکه ترامپ بزرگترین دروغگوی تاریخ سیاست در جهان است، تصریح کرد: رسانه‌های دشمن و دروغ‌های پی‌درپی ترامپ، اعتماد عمومی مردم به مسئولان را افزایش داده است. آتش‌بس لبنان، تداوم حاکمیت ملی و حضور مردم در صحنه، همه پیروزی‌های بزرگ برای ایران اسلامی در این دوران است.

تنگه هرمز؛ سلاح راهبردی ایران

ذاکری با اشاره به روز ملی خلیج فارس (۱۰ اردیبهشت) و سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس (۵ فروردین ۱۳۵۹) و تکرار آن در اصفهان، گفت: خلیج فارس فارس بوده، فارس است و فارس خواهد ماند. تنگه هرمز به نقطه تنظیم‌گر معادله امنیت منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز ترانزیت می‌شد که اکنون تقریباً به صفر رسیده است. پشتوانه دلار آمریکا، نفت کشورهای خلیج فارس است. آمریکا برای نجات اقتصاد خود از ورشکستگی، این کشورها را مجبور کرده نفت را با دلار بفروشند. امروز اگر تنگه هرمز باز نشود، اقتصاد آمریکا از بین می‌رود.

امام جمعه جاسک خاطرنشان کرد: ایران تا زمانی که محاصره دریایی برداشته نشود، پای میز مذاکره حاضر نخواهد شد. عدم اعزام تیم مذاکره‌کننده به اسلام‌آباد با استقبال مردم روبرو شده است. تهدید به جنگ و بمباران زیرساخت‌ها هیچ اضطرابی در مردم و تیم مذاکره‌کننده ایجاد نمی‌کند؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران با تهدید نمی‌ترسد.

اتحاد آهنین مردم و مسئولان؛ رمز پشیمانی متجاوز

ذاکری با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان و مردم است، گفت: ترامپ دیروز ادعای اختلاف بین مسئولان را مطرح کرد، اما مسئولان کشور در کنار همدیگر در برابر دشمن ید واحد هستند. اختلاف سلیقه داریم اما در برابر دشمنان، همه یک صدا و یک مسیر را دنبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور محترم پیام داد که «اتحاد آهنین ملت و دولت با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهد کرد». رمز پشیمانی متجاوز، اتحاد است. هر کسی با هر نیتی – حتی نیت خیر – بخواهد بین مسئولان و مردم فاصله بیندازد، قطعاً در مسیر دشمن گام برداشته است.

امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به ثبت نام ۳۰ میلیون نفری مردم در پویش جانفدا، گفت: این حضور نشان می‌دهد هیچ دو قطبی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. مردم در کنار هم، در کنار رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح در میدان حضور دارند. یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ آن هم پیروزی انقلاب اسلامی ایران.