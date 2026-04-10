خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: به دنبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همراهی برخی از کشورهای منطقه مانند امارات در این تجاوز، ایران پاسخ های سختی به متجاوزان داده است.
کشور امارات که با رویای امن بودن، سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده است یکی از بزرگترین بازنده های این جنگ به شمار می رود.
به دنبال حملات ایران و تشدید جنگ منطقه ای و افزایش سطح ناامنی، بازار گردشگری در دبی با افتی کمسابقه مواجه شده و این مسئله به کاهش شدید قیمت اقامت در هتلهای این شهر انجامیده است.
بر اساس بررسی ها، این روند تنها به هتلهای لوکس محدود نمانده و دامنه آن به سایر سطوح اقامتی نیز کشیده شده است.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند این کاهش شدید قیمتها نشانهای از افت محسوس ورود گردشگران و خروج سرمایه از این شیخنشین است.
به گفته این منابع، دولت امارات با هدف جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ ظاهر ثبات اقتصادی، محدودیتهایی برای تعطیلی هتلها اعمال کرده و همین مسئله موجب شده مالکان ناچار به ارائه تخفیفهای سنگین برای جذب حداقلی مشتری شوند.
ریشه این وضعیت به تحولات امنیتی اخیر و پیامدهای ناشی از مشارکت در تنشها و اقدامات خصمانه علیه ایران ارزیابی برمی گردد.
دبی که همواره خود را بهعنوان یک مقصد امن و باثبات برای گردشگران و سرمایهگذاران معرفی میکرد، اکنون با چالش جدی در حفظ این تصویر مواجه شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری هشدار میدهند که بازگشت به دوران رونق در کوتاهمدت دور از انتظار خواهد بود. کاهش اعتماد گردشگران و سرمایهگذاران بهویژه در فضای نااطمینانی کنونی، میتواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد این شهر بگذارد.
به نظر میرسد دبی که سالها از ثبات نسبی منطقه برای جذب سرمایه و گردشگر بهره میبرد، اکنون با پیامدهای مستقیم تغییرات ژئوپلیتیکی روبهرو شده است؛ وضعیتی که احیای آن، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای امنیتی و منطقهای خواهد بود.
نظر شما