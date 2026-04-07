۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

کدام کشتی‌ها با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کردند؟

داده‌های ناوبری بین‌المللی نشان می‌دهد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۹ کشتی با مجوز ایران و از منطقه‌ای که ایران تعیین کرده است، موفق به عبور از تنگه هرمز شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده‌های ناوبری پلتفرم «مارین ترافیک» نشان می‌دهد که ۲۹ کشتی در فاصله روزهای ۴ تا ۶ آوریل ۲۰۲۶ در هر دو جهت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری، گازکش‌ها و کشتی‌های حمل کالاهای مختلف بوده است.

بر اساس تحلیل دوره‌ای که الجزیره از حرکت کشتی‌ها در تنگه انجام می‌دهد، این تعداد از روز دوم مارس گذشته بی‌سابقه و پس از اعمال محدودیت‌های ایران بر حرکت کشتی‌ها در تنگه در چارچوب جنگ جاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی بی سابقه بوده است.

بر اساس تحلیل موجود، ۱۴ نفتکش، ۱۰ کشتی حمل کالاهای فله، یک کشتی حمل گاز مایع، دو کشتی باری و دو کشتی کانتینری موفق به عبور از تنگه شدند.

داده‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌های چینی با ۷ کشتی، پیشتاز عبور از تنگه هرمز بوده‌اند. پس از آن کشتی‌هایی که توسط شرکت‌های ایرانی و یونانی اداره می‌شوند، هر کدام با ۵ کشتی، در رتبه بعدی قرار دارند و مالکیت ۵ کشتی نیز اعلام نشده است.

بررسی سوابق حرکت کشتی‌هایی که توسط شرکت‌های چینی اداره می‌شوند، نشان داد که آنها از بنادر امارات، عربستان سعودی و عمان حرکت کرده‌اند.

تمام کشتی‌های عبوری؛ از مسیری در امتداد جنوب جزیره قشم در داخل آب‌های سرزمینی ایران از تنگه عبور کرده اند که این مسیر طبق نظر ایران انتخاب شده است.

ایران در تازه ترین پیشنهاد خود برای آتش بس اعلام کرد که در پی توقف جنگ، تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد، اما باید خسارات ناشی از حملات آمریکایی- صهیونیستی علیه خود را از طریق بخشی از درآمدهای رژیم جدید عبور از تنگه هرمز جبران کند. ایران اعلام کرده است که کشتی های مربوط به کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت توقف جنگ، حق عبور کشتی های خود از تنگه هرمز را ندارند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در این رابطه به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که ایرانی‌ها از دادن هرگونه امتیاز خودداری کرده‌اند و همچنین پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای آتش‌بس موقت را رد کرده‌اند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدات خود را علیه ایران برای بازگشایی تنگه حیاتی هرمز که یک پنجم محموله‌های جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند،با تهدید به حمله زیرساخت‌های انرژی ایران افزایش داده‌اند. در مقابل تهران نیز هشدار داده است که در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌هایش، تأسیسات انرژی در رژیم اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به صورت گسترده هدف قرار خواهد داد.

    • رضا IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      این کار باعث کاهش فشار کشورها به آمریکا برای پایان تجاوز و جنگ میشه و این کار ظاهرا غلطه
    • فریدون IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تنگه هرمز عمق استراتژی ایران میعادگاه آخرین نبرد

