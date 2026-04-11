تعطیلی بزرگ ترین کارخانه آلومینیوم خاورمیانه در امارات تا یک سال 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد که شرکت «امارات گلوبال آلومینیوم»، بزرگترین تولیدکننده فلز در خاورمیانه، حالت فوق العاده را برای تعلیق موقت بخشی از عرضه خود فعال کرده است. بنابر اعلام این گزارش، اقدام مذکور در پی اختلال در یکی از کارخانه های ذوب آلومینیوم در نتیجه حمله ایران به این کارخانه در اوایل آوریل صورت گرفته است.

برآوردهای اولیه نشان می دهد که بازیابی کامل تولید آلومینیوم اولیه ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد، زیرا نیاز به تعمیر زیرساخت های آسیب دیده و راه اندازی تدریجی سلول های الکترولیز دارد. این در حالی است که پالایشگاه آلومینا و کارخانه بازیافت ممکن است عملیات بازسازی را زودتر کامل کند.

به گفته منابع بلومبرگ، کارخانه ذوب آلومینیوم در نتیجه حمله، برق خود را از دست داده است که منجر به خاموش شدن کنترل نشده واحدهای ذوب و جامد شدن فلز در داخل اتاق های ذوب شده و خسارات قابل توجهی به تولید وارد کرده است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز ۹ اسفند حملاتی را به اهداف مختلف در خاک ایران آغاز کردند. تهران پیش از این به کشورهای منطقه نسبت به استفاده از خاک این کشورها در انجام هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران هشدار داده بود. ایران در پی این حملات ، عملیات تلافی جویانه ای را در خاک سرزمین‌های اشغالی و همچنین تاسیسات نظامی و صنعتی آمریکا در منطقه خاورمیانه انجام داد.