رهبر شهید امت خود یکی از بزرگترین هنرمندان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در سخنانی با اشاره به اربعین شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی، این جنایت دشمن صهیونی آمریکایی را تکرار تاریخ صدر اسلام در حوزه علوی و حسینی دانست.

وی افزود: چرا که علی زمانه در ماه رمضان به دست شقی‌ترین اشقیا به شهادت رسید؛ همانطوری که در صدر اسلام این اتفاق افتاد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: از سوی دیگر این واقعه کاملا قابل تطبیق با حادثه عاشورا است، چرا که رهبر انقلاب نیز با همه وجود و با همه دارایی و خاندان خود برای حفظ اسلام به میدان آمد و در این راه از همه چیز خود گذشت.

محتشم با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب یادآور شد: قائد شهید امت خود به عنوان هنرمندی بزرگ و ناقدی مطرح، بزرگترین پشتوانه هنرمندان بود.

وی ادامه داد: جامعه فرهنگی هنری و رسانه ای نیز دوشادوش همه مردم قدرشناس در مسیر ولایت بوده و این مسیر را در تبعیت از رهبر معظم انقلاب با قدرت بیشتری طی خواهد کرد و از این مسیر گامی به عقب نخواهد نشست.