هنر و رسانه ابزار اصلی تبیین حکمرانی دینی است

محمدحسین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در بازدید از موکب هنر و رسانه و در جمع هنرمندان و فعالان فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل سالها مجاهدت و هدایت امامین انقلاب است و امروز روح ولایت در میان مردم جاری شده و اقشار مختلف جامعه با سلایق گوناگون در صحنه حضور دارند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی اثرگذار گفت: کار فرهنگی باید دقیق، جامع و اثرگذار باشد تا بتواند در مسیر حکمرانی دینی نقشآفرینی کند و مجموعه فعالیتهای هنری و رسانهای در چنین فضاهایی میتواند تمرینی برای تحقق این هدف باشد.
سرپرست ستاد امر به معروف با اشاره به تحولات حوزه رسانه افزود: امروز مفهوم منبر تغییر کرده و دیگر محدود به منبرهای سنتی در مساجد نیست، بلکه هر گوشی تلفن همراه و هر بستر رسانهای میتواند منبری برای انتقال پیام باشد.
طاهری آکردی ادامه داد: امروز عصر رسانه است و هر کس بتواند ایده خود را در قالب هنر و رسانه بهتر ارائه کند در میدان فرهنگی موفق خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت شناخت ادبیات رسانه گفت: معجزه هر عصر متناسب با علم همان زمان است و در روزگار ما علم رسانه نقش تعیینکنندهای در انتقال پیامها و مفاهیم فرهنگی دارد.
سرپرست ستاد امر به معروف با قدردانی از حضور هنرمندان متعهد اظهار داشت: هنرمند انقلابی کسی است که به هویت دینی، فرهنگ ایرانی و آرمانهای انقلاب اسلامی باور داشته باشد و هنر خود را در مسیر ارزشها به کار گیرد.
وی با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم دینی افزود: گاهی یک اثر هنری میتواند مفاهیم عمیق فرهنگی و اعتقادی را منتقل کند و آثار هنری ماندگار نمونهای از این ظرفیت مهم در حوزه فرهنگ هستند.
طاهری آکردی با بیان اینکه هنر و رسانه میتوانند در تربیت نسل جدید نقش مؤثری ایفا کنند گفت: تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و حمایت از هنرمندان متعهد گامی مهم در مسیر گسترش فرهنگ دینی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است.
نظر شما