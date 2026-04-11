موکب هنر و رسانه نماد همبستگی و بالندگی فرهنگی است

سرهنگ «رسول حیدرلو» مسmول ایثارگران سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم در حاشیه بازدید از موکب هنر و رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدای زمستان سال گذشته با توطئه های دشمنان، فضایی سنگینی در کشور القا میشد، اما امروز با عبور از آن مقطع، شاهد شکلگیری فضایی امیدوارکننده و پویا در جامعه هستیم.
وی با بیان اینکه اقشار مختلف مردم در مسیر رشد و شکوفایی کشور نقشآفرین هستند، افزود: آنچه امشب در موکب هنر و رسانه مشاهده کردم، جلوهای از همین بالندگی است و حضور شاعران، کاریکاتوریستها و هنرمندان عرصههای مختلف که با عشق و انگیزه در حال فعالیت هستند، حقیقتاً مایه خرسندی است.
حیدرلو ادامه داد: با وجود اینکه در این موکب خبری از پذیرایی یا امکانات خاص نیست، اما استقبال و اشتیاق مردم و هنرمندان چشمگیر است که این موضوع نشاندهنده علاقه عمیق جامعه به هنر متعهد و انقلابی است.
مسئول ایثارگران سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم این حضور را از رویشهای ارزشمند فرهنگی دانست و تصریح کرد: هنرمندان با خلاقیت و توانمندی خود توانستهاند، روحیه همبستگی و امید را در میان مردم تقویت کنند و امیدواریم این حرکت به شکوفایی هرچه بیشتر هنر در کشور منجر شود.
وی در پایان از برگزارکنندگان موکب هنر و رسانه قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزانی که در برپایی این مجموعه تلاش کردند، بهویژه فعالان حوزه رسانه استان، صمیمانه تشکر میکنم.
نظر شما