پیروزی نهایی نابودی کامل اسرائیل و خروج آمریکا از منطقه است

حجت‌الاسلام محسن محسنی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف انقلابی اظهار داشت: شما مردم شریف قرچک با حضور همه‌جانبه خود برای اعتلای کلمه حق و تداوم‌بخشی به نهضت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اسلام ناب محمدی (ص) را از اسلام آمریکایی جدا کرده و حق را ثابت کردید.

وی افزود: قیام شما، قیام لله است؛ این قیام که ثمره خون پاک امام شهید آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوانالله تعالی علیه) بود، دست رزمندگان اسلام را در تمرکز کامل برای مقابله با رژیم استکبار جهانی پر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک تصریح کرد: سرداران ما در این مسیر، همراه با امام شهیدشان، جان خود را برای تقویت ریشه‌های انقلاب فدا کردند و این خون‌ها، استمرار انقلاب و نظام مقدس را تضمین خواهد کرد. پیروزی نهایی که نابودی کامل اسرائیل و خروج آمریکا از منطقه باشد، قطعاً محقق خواهد شد.

محسنی‌فرد تأکید کرد: حضور شما در خیابان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح، در رأس آن بیعت و پشتیبانی از سومین قائد امت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظلهالعالی) است و به امید حق، این پیروزی و نصرت طبق وعده الهی با رزمندگان اسلام خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جهانیان در برابر عظمت ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود آورده‌اند؛ مقاومت شما ملت، نتیجه این پیروزی است و ابرقدرتی این ملت بزرگ را تبریک میگویم.