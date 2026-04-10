۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

تاکید عراقچی بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهداتش درباره آتش‌بس در لبنان

تاکید عراقچی بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهداتش درباره آتش‌بس در لبنان

وزیر خارجه با اشاره به شمول تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا به لبنان و ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهداتش در مورد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدرضا رئوف‌ شیبانی» سفیر پیشنهادی کشورمان در لبنان، عصر روز جمعه با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه تلفنی گفتگو کرد.

شیبانی با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز گذشته، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات میدانی و سیاسی این کشور ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن محکوم کردن تجاوزات نظامی و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، حمایت و همبستگی کامل مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را از مقاومت مشروع لبنان علیه رژیم اشغالگر اسرائیل مورد تاکید قرار داد.

عراقچی با اشاره به شمول تفاهم آتش‌بس ایران ـ‌آمریکا به لبنان و ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهداتش در این خصوص، تاکید کرد.

زهرا علیدادی

    نظرات

    • اسراییل خوب موقعیکه شمارا منصرف کرد IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هیچ تعهدی نیست شما یک هفته دیگه تحمل می کردید اسراییل تمام بود برای همیشه فقط یک هفته موشک میزدید

