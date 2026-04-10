برگزاری آیین «بعثت خون» به مناسبت هفته هنر انقلاب در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم فرهنگی «بعثت خون» با حضور گسترده هنرمندان رشتههای تجسمی، ادبی، نمایشی و جمعی از خانوادههای معظم شهدا در گلزار شهدای قم برپا شد.
این برنامه در فضایی آمیخته با شور معنوی و حال و هوای انقلابی، یکی از نخستین رویدادهای رسمی هفته هنر انقلاب در استان بود.
در بخشهای مختلف این آیین، محمدجواد قیاسی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغازگر برنامهها شد و پس از آن شعرخوانی میلاد عرفانپور، احمد علوی و فائزه امجدیان حالوهوای ویژهای به مراسم بخشید.
اجرای گروههای سرود کمیل و فطرس نیز از دیگر بخشهایی بود که با استقبال حاضرین همراه شد.
در ادامه، محسن بخشینیا با روایتگری خود بخشهایی از حماسههای شهدای مقاومت را مرور کرد.
کوروش زارعی از هنرمندان شاخص عرصه تئاتر و سینما در سخنانی به تبیین جایگاه هنر متعهد در عصر حاضر پرداخت.
همچنین از اثر حجاری «جان فدا» اثر علی عباسی با اجرای زنده سید محمدجواد شرافت رونمایی شد.
این رویداد با همراهی و مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، بسیج هنرمندان، بنیاد شهید و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم برپا شد؛ مجموعهای هماهنگ از نهادهای فرهنگی که طی ماههای اخیر، فعالیتهای موکب هنر و رسانه در قم را در ایام نبرد رمضان و پس از آن در نقاط مختلف شهر دنبال کردهاند.
این برنامه، فرصتی دوباره برای تجدید میثاق هنرمندان با آرمانهای انقلاب و یادآوری نقش هنر در روایتگری حقیقت و بزرگداشت مقام شامخ شهدای مقاومت بوده است.
قم- همزمان با ایام چهلمین روز شهادت رهبر شهید و در آغاز هفته هنر انقلاب، جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان قم در آیین «بعثت خون» در گلزار شهدا حضور یافتند.
