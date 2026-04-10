۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

انقلاب اسلامی برای استمرار نیازمند ایستادگی و مقاومت همه آحاد ملت است

قم- پدر شهید احمدیان گفت: انقلاب اسلامی برای استمرار مسیر خود نیازمند ایستادگی و مقاومت همه آحاد ملت است و رهبر شهید نیز جان خود را برای صیانت از کیان کشور فدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید احمدیان شامگاه جمعه در دیدار اصحاب رسانه استان قم با خانواده این شهید که از شهدای حمله اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی اخیر در قم بودند با خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق زندگی در بهترین روزگار را به ما عطا کرده، روزگاری که اسلام با نهضت امام راحل حیاتی دوباره یافت و مسیر صدور پیام انقلاب به جهان گشوده شد.

وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، ملت ایران با رهبری داهیانه شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسیر ایستادگی را ادامه دادند و ایشان با همه توان از کشور و آرمان‌های انقلاب حراست کردند و در این راه سختی‌های فراوانی را به جان خریدند.

پدر این شهید با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، کشور از بسیاری امکانات و زیرساخت‌هایی که امروز در اختیار مردم قرار دارد، محروم بود و زندگی‌ها با دشواری‌های فراوانی سپری می‌شد، اما اکنون به برکت انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف رقم خورده که باید قدردان آن بود.

وی ادامه داد: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند و در جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اخیر نیز به اهداف خود دست نیافتند.

پدر شهید احمدیان با اشاره به روحیه فرزندش تصریح کرد: فرزند شهیدم به دلیل علاقه عمیقی که به سپاه داشت، به این نهاد انقلابی پیوست و با تمام توان در مسیر خدمت گام برداشت و او در روزهای ابتدایی جنگ به خانواده تأکید کرده بود که در صورت شهادتش، نباید اندوهگین باشند.

وی گفت: انقلاب اسلامی برای استمرار مسیر خود نیازمند ایستادگی و مقاومت همه آحاد ملت است و رهبر شهید نیز جان خود را برای صیانت از کیان کشور فدا کرد.

وی افزود: شهید ما فردی باایمان، مستحکم، بااستعداد و دلبسته به سپاه بود و همواره خانواده و اطرافیان را به ادامه مسیر رهبر معظم انقلاب توصیه می‌کرد.

پدر این شهیدان در پایان خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار باید از منطقه خارج شود و غده سرطانی رژیم صهیونیستی نیز باید ریشه‌کن شود و از این شهید نیز یک فرزند به یادگار مانده که مسیر پدر را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6797474

