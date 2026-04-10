انقلاب اسلامی برای استمرار نیازمند ایستادگی و مقاومت همه آحاد ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید احمدیان شامگاه جمعه در دیدار اصحاب رسانه استان قم با خانواده این شهید که از شهدای حمله اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی اخیر در قم بودند با خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق زندگی در بهترین روزگار را به ما عطا کرده، روزگاری که اسلام با نهضت امام راحل حیاتی دوباره یافت و مسیر صدور پیام انقلاب به جهان گشوده شد.



وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، ملت ایران با رهبری داهیانه شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسیر ایستادگی را ادامه دادند و ایشان با همه توان از کشور و آرمان‌های انقلاب حراست کردند و در این راه سختی‌های فراوانی را به جان خریدند.



پدر این شهید با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، کشور از بسیاری امکانات و زیرساخت‌هایی که امروز در اختیار مردم قرار دارد، محروم بود و زندگی‌ها با دشواری‌های فراوانی سپری می‌شد، اما اکنون به برکت انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف رقم خورده که باید قدردان آن بود.



وی ادامه داد: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند و در جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اخیر نیز به اهداف خود دست نیافتند.



پدر شهید احمدیان با اشاره به روحیه فرزندش تصریح کرد: فرزند شهیدم به دلیل علاقه عمیقی که به سپاه داشت، به این نهاد انقلابی پیوست و با تمام توان در مسیر خدمت گام برداشت و او در روزهای ابتدایی جنگ به خانواده تأکید کرده بود که در صورت شهادتش، نباید اندوهگین باشند.



وی گفت: انقلاب اسلامی برای استمرار مسیر خود نیازمند ایستادگی و مقاومت همه آحاد ملت است و رهبر شهید نیز جان خود را برای صیانت از کیان کشور فدا کرد.



وی افزود: شهید ما فردی باایمان، مستحکم، بااستعداد و دلبسته به سپاه بود و همواره خانواده و اطرافیان را به ادامه مسیر رهبر معظم انقلاب توصیه می‌کرد.



پدر این شهیدان در پایان خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار باید از منطقه خارج شود و غده سرطانی رژیم صهیونیستی نیز باید ریشه‌کن شود و از این شهید نیز یک فرزند به یادگار مانده که مسیر پدر را با قدرت ادامه خواهد داد.