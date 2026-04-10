نجات موفق جوان مقنی از چاه سپتیک توسط آتش نشانان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیه، اظهار کرد: ظهر امروز مقنی چاه جوان ۲۷ ساله‌ای داخل چاه انحرافی سپتینک باریک مشغول فعالیت بوده که متأسفانه از ۵ متری عوق چاه دچار سقوط می‌شود.

وی افزود: به‌محض دریافت گزارش عوامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از ایستگاه ۱۹ و ۹ با حضور به‌موقع و انجام عملیات امداد و نجات این جوان ۲۷ساله را نجات می‌دهند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تصریح کرد: باتوجه‌به باریک بودن و نشتی گاز، عملیات نجات برای همکارانم بسیار دشوار بود اما بامهارت و تجربه‌ای که داشتند سرانجام پس از ۳۰ دقیقه عملیات نجات با موفقیت انجام و فرد حادثه‌دیده تحویل اورژانس داده شد.