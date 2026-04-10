به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تداوم فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی استان در شرایط جنگی، از صادرات ۷۷۸ تن محصول گلخانه‌ای از لرستان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.

صادرات ۷۷۸ تن محصول از آغاز جنگ رمضان تاکنون

صیادی با اشاره به تداوم فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان، روند صادرات محصولات گلخانه‌ای استان بدون وقفه ادامه داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای این جنگ تاکنون ۷۷۸ تن محصول شامل انواع گوجه‌فرنگی و فلفل از مبدأ لرستان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است.

تداوم صادرات بدون وقفه در شرایط جنگی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی، تلاش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دستگاه‌های مرتبط موجب شد فرآیند صادرات محصولات کشاورزی استان با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشود.

وی تصریح کرد: این موفقیت بزرگ، نشان‌دهنده توان بالای بخش کشاورزی استان در مدیریت بحران است.

رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای بین‌المللی حفظ نباتات

صیادی با بیان اینکه صادرات به کشورهای اوراسیا مستلزم رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای بین‌المللی حفظ نباتات است، افزود: از جمله مهم‌ترین این الزامات، ارائه گواهی باقیمانده سموم است که در صادرات محصولات گلخانه‌ای استان تمامی قوانین، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه به‌طور کامل رعایت شده است.

تأمین سلامت محصولات صادراتی؛ اولویت اصلی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت سلامت محصولات صادراتی، گفت: محصولات گلخانه‌ای صادراتی استان از نظر کیفی و بهداشتی در سطح مطلوبی قرار دارند و تمامی آزمایش‌های لازم برای اخذ گواهی باقیمانده سموم با موفقیت انجام شده است.

تولیدکنندگان؛ خط مقدم امنیت غذایی در جبهه تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه تولیدکنندگان را «خط مقدم امنیت غذایی» در جبهه تولید دانست و گفت: در شرایط حساس کنونی، تداوم تولید و صادرات محصولات کشاورزی نقش مهمی در پایداری اقتصاد و امنیت غذایی کشور دارد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان لرستانی با تلاش شبانه‌روزی خود، ثابت کردند که در سخت‌ترین شرایط نیز از پای نمی‌نشینند.

نقش صادرات در پایداری اقتصاد و امنیت غذایی

صیادی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در شرایط جنگی، افزود: تداوم صادرات نه تنها به پایداری اقتصاد منطقه کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده توانمندی بخش کشاورزی استان در رقابت با بازارهای بین‌المللی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، کارشناسان مدیریت حفظ نباتات و سایر نهادهای مرتبط با صادرات محصولات گلخانه‌ای اظهار کرد: این موفقیت بزرگ حاصل همدلی و همکاری تمامی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی استان است.

تداوم فعالیت جهاد کشاورزی در دو حوزه تولید و تنظیم بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تمام توان در دو حوزه تولید محصولات کشاورزی و تنظیم بازار فعالیت خود را ادامه می‌دهد تا در فرآیند عرضه و تقاضا هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود.