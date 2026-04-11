پیش بینی تولید ۷۰۰ هزار تن گندم در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت کشت گندم در استان همدان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، حدود ۷۰ هزار هکتار به کشت گندم آبی و ۳۶۰ هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وضعیت مزارع گندم آبی، افزود: این مزارع در حال حاضر در مرحله پنجه‌زنی کامل و آغاز ساقه رفتن قرار دارند و وضعیت رشد آنها مطلوب است اما مزارع دیم، بسته به شرایط مناطق مختلف استان، در مراحل سه تا چهار برگی تا پنجه‌زنی قرار دارند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه امسال خسارتی از ناحیه سرمازدگی در مزارع گندم استان گزارش نشده است، افزود: با این وجود، به دلیل کمبود بارندگی در فصل پاییز، رشد مزارع دیم نسبت به شرایط معمول با تاخیر مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود این موضوع بر میزان عملکرد این مزارع تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های مناسبی در اواخر زمستان و اوایل بهار در استان رخ داده و رطوبت خاک تا حدودی بهبود یافته است، ادامه داد: اما عدم بارندگی کافی در زمان کاشت پاییزه، موجب عقب‌ماندگی رشد بخشی از مزارع دیم از حد معمول شده است.

بایگانه در خصوص میزان تولید گندم در استان همدان، گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، انتظار می‌رود امسال حدود ۷۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود و تولید گندم استان در سال گذشته به دلیل خسارت‌های قابل توجه، حدود ۵۷۰ هزار تن بوده است.

وی در مورد تامین نهاده‌های کشاورزی نیز بیان کرد: کودهای پایه و سرک مورد نیاز مزارع تا حد زیادی تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و تاکنون حدود ۴۰ هزار تن کود ازته بین کشاورزان استان توزیع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: بخشی از سهمیه کود سرک هنوز تخصیص نیافته، اما در مجموع حدود ۵۰ درصد از کود مورد نیاز کشت‌های پاییزه، شامل کود پایه و سرک، در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی قیمت هر کیلوگرم گندم را حدود ۴۹۵ هزار ریال اعلام کرد و با بیان اینکه با بهبود شرایط تولید، کشاورزان برداشت مطلوبی در سال جاری کشاورزی خواهند داشت، افزود: در صورت تداوم شرایط مساعد آب‌وهوایی در ماه‌های آینده، می‌توان انتظار داشت وضعیت مزارع گندم استان بهبود یافته و بخش مهمی از نیاز تولیدی استان تأمین شود.