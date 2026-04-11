۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۸

نقض ادامه‌دار آتش‌بس لبنان در آستانه مذاکرات اسلام‌آباد

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات وحشیانه خود علیه لبنان و نقض آتش بس اعلام شده در منطقه بخش هایی از جنوب این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطق تول و جبشیت واقع در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین شبکه الجزیره گزارش داد که منطقه زفتا در جنوب لبنان هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

حمله وحشیان اشغالگران صهیونیست طی بامداد امروز به منطقه میفدون واقع در نبطیه دست کم سه شهید برجای گذاشته است.

علاوه بر این مناطق حاریص، دبعال و الکفور نیز هدف قرار گرفتند. این در حالی است که بر اساس توافق اعلام شده در منطقه آتش بس شامل لبنان نیز می شود.

لازم به ذکر است آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان یکی از شروط ایران برای انجام مذاکرات اسلام‌آباد بود که این امر تاکنون به خاطر وحشی‌گری صهیونیست‌ها انجام نشده است. صهیونیست‌ها با نقض مکرر آتش‌بس تاکنون هزاران نفر از مردم لبنان را به خاک و خون کشیده‌اند.

پیش از این قالیباف، رئیس مجلس در شبکه اجتماعی خود نوشته بود: دو مورد از اقداماتِ مورد توافقِ طرفین هنوز محقق نشده است: آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات. این دو موضوع باید پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.

    • فاطمه IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      چی باید گفت؟ باید تا قبل تحقق موارد خواسته شده برای آتش بس همچنان به حمله ادامه میدادیم.

