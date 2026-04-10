به گزارش جمعهشب مهر به نقل از مرکز رسانهای مقاومت اسلامی، حزبالله در اطلاعیههای جداگانه اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتشبس توسط دشمن، در حالی که مقاومت اسلامی لبنان به آتشبس پایبند بود، شهرکهای صهیونیستنشین «کریات شمونه» برای چندمین بار و «آویویم» را با تعدادی موشک هدف قرار داد.
حزبالله افزود: زیرساختهای متعلق به ارتش دشمن صهیونیستی در منطقه کرایوت در شمال شهر اشغالی حیفا و همچنین تجمعات خودروها و نظامیان دشمن اسرائیلی در مجاورت مدرسه الاشراق در شهر بنت جبیل، با شلیک موشک و گلولههای توپخانه بهصورت دستهای هدف قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حزبالله لبنان همچنین در عملیاتهای دیگر، محل تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مثلث التحریر و شهرهای «البیضا» و «شمع» و نیز شهرک صهیونیستنشین «دفنا» را با چندین فروند موشک هدف قرار داد.
حزبالله در بیانیههای دیگر اضافه کرد که شهرکهای صهیونیستنشین در منطقه الجلیل، از جمله «مسکاف عام»، هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
حزب الله با تاکید بر اینکه این پاسخ تا زمان توقف تجاوز اسرائیلی-آمریکایی علیه کشور و ملت لبنان ادامه خواهد یافت، افزود: مقاومت اسلامی به ویژه با توجه به تجاوزات و جنایات دشمن صهیونیستی، به دفاع از سرزمین و ملت خود متعهد است و این کمترین کاری است که میتوان برای بازدارندگی و جلوگیری از اهداف خطرناک این رژیم اشغالگر علیه لبنان، ملت و مقاومت آن انجام داد.
