۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۵۰

نتانیاهو خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه فسادش شد

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر جنایتکار رژیم اسرائیل، خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه فسادش شد.

به گزارش بامداد شنبه خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وکیل بنیامین نتانیاهو در یادداشتی که روز جمعه به دادگاه ارائه داد، اعلام کرد که با توجه به وضعیت امنیتی حاکم بر منطقه، نخست وزیر رژیم اسرائیل درخواست دارد که جلسه دفاعیاتش در دادگاه فساد که قرار است هفته آینده از سر گرفته شود، به تعویق افتد.

پس از لغو وضعیت اضطراری که رژیم اسرائیل به دلیل جنگ با ایران پس از اعلام آتش بس اعمال شد، قرار است محاکمه نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار و فاسد رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از سر گرفته شود.

به گزارش رویترز در یادداشتی که توسط وکیل نتانیاهو به دادگاه رژیم ارائه شد، آمده است: «به دلایل امنیتی و دیپلماتیک محرمانه مربوط به... اتفاقات ناگهانی که در اسرائیل و سراسر خاورمیانه رخ داده است، نتانیاهو حداقل تا دو هفته آینده قادر به دفاعیات در دادگاه نخواهد بود.»

رویترز افزود که یک پاکت مهر و موم شده حاوی جزئیات دلایل محرمانه به دادگاه رژیم ارائه شده است که پس از ارائه پاسخ دادستانی رژیم، حکم آن صادر خواهد شد.

نتانیاهو اولین نخست وزیر رژیم اسرائیل است که در دوران تصدی خود به ارتکاب جرم، متهم شده است.

او اتهامات رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت را که در سال ۲۰۱۹ علیه او پس از سال‌ها تحقیق مطرح شده است، رد می‌کند.

محاکمه او که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و می‌تواند منجر به احکام زندان شود، به دلیل تصدی پست نخست وزیری رژیم بارها به تعویق افتاده است و پایانی برای آن دیده نمی‌شود.

جایگاه نتانیاهو تحت تاثیر کیفرخواست‌ها و همچنین حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ به خطر افتاده است.

قرار است رژیم اسرائیل در ماه اکتبر انتخابات برگزار کند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو، افراطی‌ترین ائتلاف در تاریخ رژیم اسرائیل، احتمالا" شکست خواهد خورد.

پیشتر «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گذشته اظهار داشت که از سرگیری محاکمه جنایی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در روز یکشنبه آینده، با احتمال دستیابی به آتش‌بس جامع در منطقه همزمان است.

وزیر خارجه ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس افزوده بود که چنین اقدامی از جمله در لبنان، می‌تواند روند زندانی شدن نتانیاهو را تسریع کند.

وی با اشاره به اینکه اجازه دادن به مختل شدن روند دیپلماتیک، عواقب گسترده‌ای خواهد داشت، افزوده بود که اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد با فراهم کردن امکان تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک توسط نتانیاهو، به اقتصاد خود آسیب برساند، این تصمیم به خود ایالات متحده مربوط است.

عراقچی تاکید کرده بود که این رویکرد، انتخابی غیرعاقلانه خواهد بود، اما در عین حال ایران برای مقابله با سناریوهای مختلف احتمالی آمادگی دارد.

    • IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      لعنت بر نتانیاهو ظالم
    • IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. . سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند.
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      لعنت بر نتانیاهو جنایتکار جنگی و تروریست
      • علی اکبرعجمی کاشانی IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        شورای حقوق بشر کجا بود اینها فقط اگر در ایران یک جاسوس یا یک قاتل اعدام شود حقوق بشر را نقض شده می دانند والا شهادت 168 کودک و15معلمشان را ندیده میگیرند کشتار بچه های غزه ولبنان انسانهای غیر نظامی وحتی نظامی بر سر بی عدالتی ترامپ ونیانیاهو برایشان مهم نیست واقعا خراب کردند سازمانهای بین المللی را واز آن جلبتر مردم اسرائیلند که چهل روز در پناهگاهند واین مجرم داخلی وجنایتکار بین المللی را از کاربرکنار نمی کنند وبه زندان نمی اندازند.وبیچاره وبدبخت ترامپ دیوانه که دست نشانده این جنایکار شده
    • علیرضا IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خداوند ان شاالله نتانیاهورو سرنگون میکنه.نتانیاهو کثیف متوحش نبایددرخواست تعویق دادگاه خود درارتباط با جنایات جنگی روبکنه بلکه باید باشلیک یه گلوله به زندگی ننگین وضدبشری خودش خاتمه بده و دنیارو از شروجودمنحوس و نکبت بارش پاک کنه.ترامپ هم مثل نتانیاهو بایددادگاهی بشه چون علاوه براینکه بااسرائیل درکشتاربیگناهان همکاری کرده،بسیاری ازغیرنظامیان ایران رو هم به قتل رسونده.ایناهردوتاشون موجودات کثیف وجنایتکاری هستند

