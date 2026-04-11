به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بینالمللی پاستور در بیانیهای در تاریخ 21 فروردین ماه ضمن ابراز نگرانی در مورد خسارات حملات دشمنان به انستیتو پاستور ایران به عنوان یک موسسه بزرگ بهداشت عمومی و علمی، نسبت به اختلال در تشخیص، پایش و پاسخ به تهدیدات جاری و نوپدید در ایران و منطقه هشدار داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
شبکه پاستور نگرانی خود را در مورد خسارات گزارش شده به انستیتو پاستور ایران ابراز میکند و از تأثیر رویدادهای اخیر بر یک مؤسسه بزرگ بهداشت عمومی و علمی ابراز تاسف میکند. گزارشهای علمی بینالمللی، از جمله مقاله اخیر منتشر شده در مجله ساینس، اثرات تشدید خصومتها بر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در ایران، از جمله تأثیرات آن بر زیرساختهای دانشگاهی و بهداشت عمومی را برجسته کرده است.
انستیتو پاستور ایران که در سال 1299 تأسیس شد، عضو قدیمی شبکه پاستور است. این مؤسسه از طریق آزمایشگاههای مرجع ملی، مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی،پایش بیماری ها، بانکهای زیستی و تولید اقلام ضروری، به بهداشت عمومی ملی، منطقهای و جهانی کمک میکند.
خسارت یا اختلال در چنین زیرساختهایی ممکن است عواقبی فراتر از مرزهای ملی داشته باشد. هنگامی که مؤسسات بهداشت عمومی و سیستمهای پایشی تحت تأثیر قرار میگیرند، ظرفیت تشخیص طغیان بیماری ها میتواند کاهش یابد، عملکردهای اساسی بهداشت عمومی ممکن است مختل شود و آمادگی برای تهدیدات عفونی نوپدید ممکن است تضعیف شود. این چالشها مستقیماً با ملاحظات گستردهتر امنیت بهداشت منطقهای و جهانی مرتبط هستند.
حفاظت از مؤسسات بهداشتی و علمی به طور گسترده برای حفظ کارکردهای اساسی بهداشت عمومی، به ویژه در مواقع بحرانی، مهم شناخته شده است. حفظ تداوم چنین مؤسساتی نه تنها از سیستمهای بهداشتی ملی، بلکه از تلاشهای جمعی برای پیشگیری و پاسخ به تهدیدات بهداشتی فرامرزی نیز پشتیبانی میکند.
ماریو موریرا، رئیس شبکه پاستور، اظهار داشت: «خسارت گزارش شده به انستیتو پاستور ایران عمیقاً نگرانکننده است. این مؤسسه نقش مهمی در حمایت از سلامت جمعیت در ایران و منطقه ایفا میکند. هنگامی که چنین ظرفیتهایی مختل میشوند، تشخیص، پایش و پاسخ به تهدیدات جاری و نوپدید ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و پیامدهای بالقوهای برای امنیت بهداشتی فراتر از مرزهای ملی داشته باشد.»
شبکه پاستور توجه روزافزون بینالمللی به حفاظت از مؤسسات بهداشتی و علمی را مورد توجه قرار میدهد و از تلاشهای کارکنان انستیتو پاستور ایران برای حفظ کارکردهای اساسی تشخیصی و بهداشت عمومی در شرایط چالشبرانگیز تقدیر میکند.
شبکه پاستور حمایت خود را از همکاران خود در انستیتو پاستور ایران ابراز میکند و تعهد خود را به تداوم کارکردهای حیاتی بهداشت عمومی، همکاری علمی و حفاظت از مؤسسات بهداشتی و تحقیقاتی در سراسر جهان مجدداً تأیید میکند.
