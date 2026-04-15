واکنش نشریه «ساینس» به حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز علمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش نشریه ساینس با اشاره به انفجار انستیتو پاستور؛ مرکز پیشرو تحقیقات بهداشت عمومی کشور و نابودی آزمایشگاهها و مجموعههای زیستی کلیدی این مرکز عنوان شده: «همزمان با ورود حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران به ششمین هفته خود، موسسات دانشگاهی این کشور به طور فزایندهای زیر آتش حملات موشکی قرار گرفتهاند. انفجار پاستور سومین و مخربترین حمله به این موسسه تاکنون بود. حملهای که به دانشگاه معتبر صنعتی شریف در تهران انجام شد، به بخشهای مهندسی و موسسات علوم نانو و علوم محیطی این دانشگاه و همچنین سیستمهای کامپیوتری آن آسیب جدی وارد کرد. چند روز قبل نیز موشکی به آزمایشگاه تحقیقاتی پلاسما و لیزر در دانشگاه شهید بهشتی در تهران اصابت کرد».
در این گزارش همچنین به حملات به دانشگاه علم و صنعت ایران در تهران، پژوهشگاه فضایی ایران در تهران دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دانشگاه صنعتی اصفهان و خوابگاه دانشگاه خلیج فارس در بوشهر اشاره شده است.
در این گزارش با اشاره به شهادت سعید شمقدری؛ مهندس برق دانشگاه علم و صنعت و علی فولادوند، رئیس تحقیقات سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی ایران، عنوان شده: به نظر میرسد اسرائیل در کارزار چندین ساله ترور دانشمندان ایرانی، دام مرگبارتری را گستردهتر کرده است.
یک شرکت داروسازی نیز برای اولین بار هدف قرار گرفت. شاهین آخوندزاده، معاون وزیر بهداشت و استاد روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، میگوید نیروهای اسرائیلی به شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو در تهران حمله کردند و «خطوط تولید آن را نابود کردند». آخوندزاده میگوید، برای علم ایران، حمله به پاستور، مهمترین مرکز تحقیقاتی ایران، «بزرگترین تراژدی این جنگ تاکنون» است. انستیتو پاستور در پاریس این مرکز را در سال ۱۹۲۰، پس از همهگیری آنفولانزای اسپانیایی ۱۹۱۸-۱۹۱۹، تأسیس کرد. این مرکز نظارت بر بیماریها را انجام میداد و واکسنهایی علیه هاری، آبله و سایر بیماریها تولید میکرد. در سال ۱۹۴۶، در یک جدایی دوستانه، دولت ایران شعبه تهران را به دست گرفت و همکاری با مرکز اصلی خود در پاریس ادامه داد.
این گزارش می افزاید: در سالهای اخیر، پاستور یک مرکز مرجع ملی برای وبا، سل و سایر بیماریها را اداره کرده است. این مرکز واکسنهایی علیه هپاتیت B، سرخک و کووید-۱۹ تولید میکند و عضوی از شبکه پاستور است، اتحادی از ۳۲ موسسه در سراسر جهان که دادههای هشدار اولیه در مورد شیوع بیماریها را به اشتراک میگذارند.
در این گزارش با اشاره به خسارتهای مادی به انستیتو پاستور آمده: این موسسه آزمایشگاههای مرجع ملی، مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی برای هاری و بیماریهای منتقله از راه ناقلین، آزمایشگاه ویروسشناسی و واحد واکسیناسیون خود و مجموعهای از نمونههای بافتی و سویههای نوترکیب باکتریها و ویروسها را از دست داد. مصطفوی رئیس این مرکز میگوید: «این زیرساختی بود که دههها تلاش برای ایجاد و تجهیز آن صورت گرفته بود.» او میگوید تاکنون، نظارتهای پس از حمله «هیچ تهدید میکروبیولوژیکی یا بیولوژیکی» را نشان نداده است».
در این گزارش به ادعاهایی در مورد فعالیت این مرکز در خصوص سلاحهای بیولوژیکی اشاره کرده و این موضوع را از شاهین آخوندزاده پیگیری کرده است: معاون تحقیقات وزارت بهداشت این سوءظنها را رد میکند. «من قویاً میگویم که هیچ رابطهای بین ارتش ایران و انستیتو پاستور وجود ندارد.»
همچنین از قول مصطفوی رییس انستیتو پاستور نوشته است: «پاستور از شعبات اقماری خود برای ادامه ارائه خدمات تشخیصی، واکسیناسیون و هماهنگی آزمایشگاههای بهداشت عمومی ایران استفاده خواهد کرد. اما او میگوید از دست دادن تأسیسات اصلی آن، بسیاری از دانشمندان برتر آن را سرگردان کرده است. او تاکید کرده: به محض تثبیت شرایط، این مؤسسه را بازسازی خواهیم کرد و به خواست خدا، آن را بهتر از قبل خواهیم کرد.»
