پیش بینی آخرین وضعیت جوی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی گفت: امروز شنبه ۲۲ فروردین آسمان اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و میانگین بیشینه دمای هوا به ۲۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. وضعیت جوی در روز یکشنبه ۲۳ فروردین هم به همین ترتیب خواهد بود.

وی افزود: از بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ فروردین، وزش باد شدید در اغلب مناطق استان شروع شده و آسمان نیمه‌ابری خواهد شد. بنابراین احتمال رگبار و رعد و برق نیز وجود دارد.

حقی‌آبی خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین آسمان اکثر مناطق استان ابری است و شاهد وزش باد شدید، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ هستیم. میانگین کمینه و بیشینه دما هم در این روز به چهار و ۱۷ درجه سانتگیراد می‌رسد.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه ۲۶ فروردین هم آسمان صاف می‌شود اما وزش باد ادامه دارد.