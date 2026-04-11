عصبانیت کاخ سفید از افزایش تورم در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، کوین هاست مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد: در حال حاضر تنگه هرمز فقط با حدود ۱۰ درصد از ظرفیت معمول خود فعالیت می‌کند.

وی گفت: «در حال حاضر کشتی‌ها در حال عبور هستند، اما این تردد فقط در حدود ۱۰ درصد سطح عادی انجام می‌شود.»

مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید افزود: بازارهای آتی پیش‌بینی می‌کنند با بازگشت فعالیت تنگه هرمز به حالت عادی، قیمت انرژی به‌ سرعت کاهش یابد.

کاخ سفید پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز جمعه که از افزایش شدید تورم در ماه گذشته حکایت دارد، در تلاش است نگرانی بازارها و مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.