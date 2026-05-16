افزایش قیمت بنزین آمریکا همزمان با تنش در هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی دبلیوآی‌وی‌بی (WIVB)، با نزدیک شدن به تعطیلات «روز یادبود»، بسیاری از رانندگان در غرب ایالت نیویورک می‌پرسند چه زمانی قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.

در این گزارش آمده است که پاسخ این پرسش تا حد زیادی به روند تنش‌ها میان آمریکا و ایران بستگی دارد؛ موضوعی که از سطح محلی در غرب نیویورک تا کاخ سفید به بحثی سیاسی تبدیل شده است.

تنگه هرمز، آبراهی راهبردی در خلیج فارس که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت سوخت در جایگاه‌های آمریکا معرفی شده است.

پاتریک دی‌هان، رئیس بخش تحلیل فرآورده‌های نفتی در شرکت گس‌بادی، در این گزارش گفت قیمت سوخت معمولاً به عوامل مختلفی وابسته است، اما شرایط امسال عادی نیست. وی تأکید کرد مهم‌ترین عامل برای کاهش قیمت‌ها، وضعیت تنگه هرمز است که همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است.

به گفته او، فضای پرتنش کنونی موجب شده برخی کشتی‌ها تمایلی به عبور از این مسیر نداشته باشند، زیرا خطر از دست رفتن محموله‌های چند میلیون دلاری و جان خدمه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، تا زمانی که این گذرگاه حیاتی به‌طور ایمن و پایدار بازگشایی نشود، رانندگان در غرب نیویورک باید انتظار پرداخت هزینه‌های بالاتر برای سوخت را داشته باشند.

برخی ساکنان شهر بوفالو در گفت‌وگو با این شبکه تلویزیونی از افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی کردند و آن را فشار مضاعفی بر هزینه‌های خانوار دانستند.

در همین حال، کرستن جیلیبرند، سناتور دموکرات ایالت نیویورک، در نشست خبری مقابل یک جایگاه سوخت در بوفالو از عملکرد کاخ سفید انتقاد کرد. شان رایان، شهردار بوفالو، و لیزا چیمرا، معاون اجرایی شهرستان ایری نیز در این نشست حضور داشتند.

در مقابل، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، اعلام کرد اولویت رئیس‌جمهور تأمین امنیت آمریکایی‌هاست و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بخشی از این راهبرد محسوب می‌شود.

با وجود افزایش قیمت‌ها، کارشناسان حوزه حمل‌ونقل پیش‌بینی نمی‌کنند که تعطیلات «روز یادبود» با کاهش چشمگیر سفرهای جاده‌ای همراه باشد. والری پوما از انجمن خودروی آمریکا در منطقه غرب و مرکز نیویورک گفت انتظار می‌رود این تعطیلات یکی از پرترددترین آخر هفته‌های سفر زمینی باشد و بیشتر مردم با خودروی شخصی سفر کنند.

کارشناسان برای کاهش هزینه‌ها توصیه کرده‌اند مسافران مقاصد نزدیک‌تر را انتخاب کنند، مصرف سوخت را با رانندگی با سرعت کمتر و استفاده از تثبیت‌کننده سرعت (کروز کنترل) کاهش دهند و از حمل بارهای غیرضروری که مصرف سوخت را افزایش می‌دهد خودداری کنند.