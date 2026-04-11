  استانها
  کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

همت زنان روستای سرمور دنا برای حمایت از جبهه مقاومت با ارسال خشکبار

سی سخت-زنان روستای سرمور شهر سی‌سخت در شهرستان دنا، با جمع‌آوری و آماده‌سازی محصولات محلی از جمله انواع خشکبار، بار دیگر روحیه ایثار و همدلی خود را در حمایت از جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی خودجوش و قابل تحسین، زنان روستای سرمور از توابع بخش سی‌سخت شهرستان دنا، با تکیه بر توان و تولیدات بومی خود، اقدام به جمع‌آوری و بسته‌بندی انواع خشکبار کردند تا سهمی در پشتیبانی از جبهه مقاومت داشته باشند.

این بانوان پرتلاش با تهیه محصولاتی همچون نخودچی، کشمش و سایر خشکبار محلی که حاصل دسترنج خودشان است، نشان دادند که فرهنگ ایثار و حمایت از آرمان‌های مقاومت، همچنان در دل مردم مناطق روستایی زنده و پویاست.

یکی از بانوان شرکت‌کننده در این حرکت مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ما با کمترین امکانات، تلاش کردیم آنچه در توان داریم برای حمایت از جبهه مقاومت فراهم کنیم و این کار را وظیفه خود می‌دانیم.

این اقدام نمادی از همبستگی و مشارکت مردمی در حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی و دینی است که با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و روحیه تعاون در میان زنان روستایی شکل گرفته است.

گفتنی است، این اقلام پس از بسته‌بندی، برای ارسال به مناطق مورد نظر جهت پشتیبانی از نیروهای جبهه مقاومت آماده شده است.

