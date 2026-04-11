جنگ رمضان ایران را به یک قدرت مسلم منطقه ای تبدیل کرد

محمدحسین شفیعی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع جنگ تحمیلی رمضان همانگونه که در مردم عزیزمان یک بعثت و تحول معجزه گون ایجاد کرد و شاهد هستیم در طول بیش از چهل شب مردم با حضور خود در خیابان‌ها و میادین شهرها و روستاها زمینه وحدت آحاد جامعه را رقم زده و برای رزمندگان در میدان نبرد نیز قوت قلب شدند.

وی با بیان اینکه مردم ما یکی از ستون‌های استوار پایداری ایران در این میدان نبرد حق و باطل هستند، افزود: بدیهی است انتظار از فعالان سیاسی به عنوان بخشی از نخبگان جامعه این است که برای توسعه‌ وحدت و همدلی اقشار مختلف تلاش مضاعف داشته باشند.

این فعال سیاسی گفت: آنچه در این ایام مشاهده شده همین رویکرد در میان جریانات و فعالان سیاسی بود که وقتی موضوع تهدید کشور و هجوم مغول وار آمریکایی‌های جنایتکار و صهیونیست‌های وحشی اتفاق افتاد، تمام سلایق و بعضاً اختلافات را کنار گذاشته و در جهت تقویت اراده ملی و وحدت در مقابل دشمن را پررنگ کرده‌اند و این عملکرد باید در ابعاد دیگر از جمله مذاکرات هم تداوم داشته باشد.

دشمن چاره ای جز تسلیم برابر اراده ملت ایران نداشت

وی گفت: دشمن زبون تصور می‌کرد ظرف سه روز پیروز جنگ خواهد بود و در رؤیای شیطانی خود آرزوی محو ایران از نقشه جهانی را داشت اما بعد چهل روز با تحمل ضربات مهلک موشکی پهبادی و در اختیار گرفتن عبور و مرور تنگه هرمز از جانب ایران سرافراز، بهم ریختن وضعیت اقتصاد و انرژی دنیا ناچار به روی آوردن به اعمال وحشیانه و خارج از قواعد جوانمردانه جنگ شد و در نهایت نیز چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت پیدا نکرد.

این فعال سیاسی یادآور شد: آنچه مایه یأس و نومیدی آمریکا و اسرائیل شد این بود که نتوانستند مانند گذشته دنیا و حتی هم پیمانان سنتی خود را در این تجاوز وحشیانه همراه کنند و ترامپ پدوفیل و قمارباز دچار باخت حیرت انگیزی شد و از داخل کشور خودش هم تحت فشارهای فزاینده قرار گرفت.

وی گفت: رفتارهای خارج از عرف بین الملل و اخلاق انسانی از این متجاوزین پلید نه ناشی از قدرت او است بلکه برآمده از شکست راهبردی اوست که باید دست از پا درازتر بساط ظالمانه خود را از غرب آسیا برچیند و خارج شود و اسرائیل نیز با این وضعیت و قدرت گرفتن ایران و حاکمیت بر تنگه هرمز اساس هویت خود را در خطر می‌بیند.

شفیعی ها در پایان یادآور شد: نکته مهم اینکه جنگ رمضان علیه جمهوری اسلامی این بود که معادلات منطقه و بلکه جهان پس از این جنگ دچار دگرگونی خواهد شد و ایران از این پس به عنوان یک قدرت مسلم ظهور می کند و این روند بی شک ناشی از اراده الهی است.