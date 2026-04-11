حمایت مردمی پشتوانه اصلی تصمیمات کشور است

احمد راستینه در گفتگو بیا خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر و نقش مردم در این روند، تأکید کرد: ملت ایران در چهل روز گذشته با حضور مستمر و همراهی خود، ظرفیتهای تازهای را در عرصه سیاسی و امنیتی کشور فعال کرده است. این ایستادگی عمومی موجب شد که طرفهای مقابل در محاسبات خود نسبت به ایران تجدیدنظر کنند و شرایط جدیدی در فضای تعاملات منطقهای و بینالمللی شکل بگیرد.
راستینه با بیان اینکه شرایط امروز کشور با دورههای پیشین مذاکرات قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: وزن ایران در عرصه گفتوگوهای سیاسی بر پایه توانمندیهای عملی و میدانی افزایش یافته است. پیشرفتهای دفاعی و امنیتی کشور، بسیاری از تهدیدهایی را که پیشتر در حد هشدار مطرح میشد، به واقعیتهای قابل توجه برای طرف مقابل تبدیل کرده است.
وی همچنین به تغییر موازنه در منطقه اشاره کرد و گفت: توان دفاعی کشور به سطحی رسیده که هرگونه اقدام علیه ایران یا منافع آن با پاسخ متناسب روبهرو میشود. به باور او، این وضعیت موجب شده برخی از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در تصمیمگیریهای خود محتاطتر عمل کنند.
نماینده مردم شهرکرد در ادامه، همکاری میان کشورهای همسو در منطقه را یک ظرفیت راهبردی دانست و تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده این همافزایی در مقابله با تهدیدات مشترک مؤثر بوده است. امروز نیز این همکاری میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات و امنیت منطقه ایفا کند.
راستینه با اشاره به همراهی مردم در این مدت، گفت: حمایت عمومی از نیروهای مسلح و همچنین پشتیبانی از تلاشهای دیپلماتیک، نقش تعیینکنندهای در تقویت موقعیت کشور داشته است. با تداوم این همراهی، مسیر دستیابی به اهداف ملی هموارتر شود و تلاشهای دیپلماتیک نیز بتواند با اتکا به این پشتوانه مردمی، نتایج مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
