  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

پیام تسلیت وزیر کشور در پی شهادت سیّدکمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در پیامی شهادت دکتر سیّدکمال خرازی، چهره برجسته دیپلماسی کشور را بدست دشمن آمریکایی-صهیونی تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت دکتر سیّدکمال خرازی، چهره برجسته دیپلماسی کشور، با اقدام تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، باز هم موجب رسوایی این دشمنان شد.

شهید خرازی از خدمتگزاران باسابقه کشور بود که سال‌ها با تعهد، تدبیر و نگاه ملی در مسیر پیشبرد منافع و عزت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد. بی‌تردید فقدان ایشان ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دیپلماسی و نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، همکاران و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

برای همسر مکرّم ایشان نیز که در حمله تروریستی چند روز پیش دشمن آمریکایی - صهیونی به شهادت رسید، هم‌نشینی با حضرت زهرا (س) و رحمت و مغفرت الهی مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 6797760
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها