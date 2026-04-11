پیام تسلیت وزیر کشور در پی شهادت سیّدکمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در پیامی شهادت دکتر سیّدکمال خرازی، چهره برجسته دیپلماسی کشور را بدست دشمن آمریکایی-صهیونی تبریک و تسلیت گفت.



متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:



مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا



شهادت دکتر سیّدکمال خرازی، چهره برجسته دیپلماسی کشور، با اقدام تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، باز هم موجب رسوایی این دشمنان شد.



شهید خرازی از خدمتگزاران باسابقه کشور بود که سال‌ها با تعهد، تدبیر و نگاه ملی در مسیر پیشبرد منافع و عزت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد. بی‌تردید فقدان ایشان ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دیپلماسی و نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود.



اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، همکاران و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.



برای همسر مکرّم ایشان نیز که در حمله تروریستی چند روز پیش دشمن آمریکایی - صهیونی به شهادت رسید، هم‌نشینی با حضرت زهرا (س) و رحمت و مغفرت الهی مسئلت می‌کنم.