برگزاری پویش خیرین سلامت برای تأمین اقلام ضروری درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد تدین گفت: با توجه به شرایط بحرانی اخیر و نیاز فوری بیماران و مراکز درمانی به پشتیبانی و کمکهای انساندوستانه، پویشی با هدف تامین اقلام ضروری درمانی و حمایت از تداوم ارایه خدمات پزشکی راهاندازی شده است.
وی افزود: در همین راستا لازم است واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن اطلاعرسانی مناسب، در شبکههای خبری، کانالهای پیامرسان و سایر بسترهای رسانهای معتبر زمینه مشارکت حداکثری خیرین و آحاد جامعه در حمایت از بیماران و مراکز درمانی را فراهم کنند.
به گفته تدین، کمک به بیماران و آسیب دیدگان ناشی از جنگ و تامین زیرساختهای درمانی از مهمترین اهداف این پویش است.
وی از همکاری و همراهی مسئولان و مجموعههای همراه در اجرای این پویش قدردانی و بر نقش موثر مشارکت خیرین در عبور از شرایط بحرانی و تقویت خدمات نظام سلامت تاکید کرد.
نظر شما