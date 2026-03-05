قربانعلی نصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص ۲۵۰۰ کیسه آرد فوق‌العاده به نانوایی‌های اسلامشهر خبر داد و گفت: در شرایط جنگی، نانوایان با افزایش ساعات پخت، تأمین نان شهروندان را پایدار نگه داشته‌اند.

نصیری در ادامه با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین نان در روزهای اخیر اظهار کرد: از همان لحظات ابتدایی آغاز شرایط جنگی، به تمامی نانوایان سطح شهرستان اطلاع‌رسانی شد تا ساعات پخت نان را افزایش دهند و خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

وی با بیان اینکه صنف نانوایان نقش مهمی در تأمین نان مورد نیاز مردم دارند افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حمایت فرماندار اسلامشهر، حدود ۱۰۰ تن آرد فوق‌العاده برای نانوایی‌های این شهرستان اختصاص یافت.

رئیس اتحادیه نانوایان اسلامشهر ادامه داد: تاکنون به ۱۶۰ واحد نانوایی در سطح شهرستان، هر واحد ۱۴ کیسه آرد فوق‌العاده تحویل داده شده است تا علاوه بر تثبیت روند پخت نان، امکان افزایش تولید نیز فراهم شود.

نصیری با تأکید بر آمادگی کامل نانوایان اسلامشهری تصریح کرد: نانوایان این شهرستان در شرایط جنگی همچون گذشته پای کار هستند و با تمام توان برای تأمین نان شهروندان تلاش خواهند کرد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده برای تأمین سوخت نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: برای اطمینان از تداوم فعالیت نانوایی‌ها، روند دوگانه‌سوز شدن واحدهای نانوایی در دستور کار قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم در حال فراهم شدن است.

رئیس اتحادیه نانوایان اسلامشهر افزود: تاکنون حدود ۴۰ درصد نانوایی‌های شهرستان دوگانه‌سوز شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد تا در شرایط اضطراری نیز وقفه‌ای در پخت نان ایجاد نشود.

نصیری در پایان با اطمینان‌بخشی به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم اسلامشهر هیچ نگرانی در خصوص تأمین نان نداشته باشند، چراکه نانوایان زحمتکش شهرستان با تمام توان در خدمت شهروندان هستند.