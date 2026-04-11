۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

انهدام باند سرقت از اماکن خصوصی در سلسله

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: یک باند سه‌نفره سارقان منازل و اماکن خصوصی در سلسله شناسایی و در عملیاتی مقتدرانه متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان سلسله قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی اعضای این باند را شناسایی کردند.

با هماهنگی قضائی، مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی، سه متهم را دستگیر کردند. نتایج تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این افراد در ۱۰ فقره سرقت دست داشته‌اند.

مقادیری از اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه این افراد کشف و به مال‌باختگان تحویل شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

