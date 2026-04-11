دستگیری ۵۹ سارق با ۱۳۴ فقره سرقت در شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان ضمن اشاره به اجرای طرحهای پلیسی در پیشگیری از جرایم، اظهار داشت: مأموران کلانتریهای یزد در یک هفته گذشته ۵۹ سارق را دستگیر کردند.
وی افزود: سارقان در بازجوییهای انجام شده به ۱۳۴ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت، سیم و کابل برق و سرقت خودرو و داخل اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.
نگهبان ضمن اشاره به نقش معتادان متجاهر و ولگرد در سرقتهای خرد افزود: همچنین ماموران پلیس با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و آرامش در شهر، ۶۸ معتاد ولگرد را دستگیر و به مراکز ترک اعتیاد تحویل دادند.
