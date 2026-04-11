  1. استانها
  2. یزد
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

دستگیری ۵۹ سارق با ۱۳۴ فقره سرقت در شهر یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۵۹ سارق با ۱۳۴ فقره سرقت در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان ضمن اشاره به اجرای طرح‌های پلیسی در پیشگیری از جرایم، اظهار داشت: مأموران کلانتری‌های یزد در یک هفته گذشته ۵۹ سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان در بازجویی‌های انجام شده به ۱۳۴ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت، سیم و کابل برق و سرقت خودرو و داخل اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.

نگهبان ضمن اشاره به نقش معتادان متجاهر و ولگرد در سرقت‌های خرد افزود: همچنین ماموران پلیس با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و آرامش در شهر، ۶۸ معتاد ولگرد را دستگیر و به مراکز ترک اعتیاد تحویل دادند.

کد مطلب 6797932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها