رهایی شهروند مینابی از چنگال آدم‌ ربایان پس از ۷۰ روز

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آزادی یک شهروند مینابی از چنگال آدم ربایان گفت: با تلاشهای شبانهروزی و بهرهگیری از ظرفیت بزرگان و ریشسفیدان منطقه، این فرد که به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده بود، سرانجام آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.
وی افزود: این شهروند که ساکن شهرستان میناب است، ۷۰ روز پیش توسط افرادی ربوده شده و به خارج از مرزهای کشور منتقل شده بود که از همان ابتدای امر، با پیگیریهای جدی قضایی و استفاده از نفوذ اجتماعی معتمدین و ریشسفیدان، رایزنیهای گستردهای برای بازگرداندن وی آغاز شد.
محمدی، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه عامل ناامنی و شرارت قاطعانه برخورد خواهد کرد، اما در کنار آن، از ظرفیت بیبدیل بزرگان طوایف برای حل و فصل دعاوی و صیانت از امنیت منطقه همواره استقبال میکند.
وی افزود: هماکنون این شهروند در سلامت کامل بوده و روند قانونی پرونده برای برخورد با عاملان این اقدام در حال پیگیری است.
نظر شما