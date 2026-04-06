۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

رهایی یک گروگان پس از ۸۰ روز در رودبار جنوب کرمان

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از پایان گروگان‌ گیری ۸۰ روزه یک مرد در شهرستان رودبار جنوب با رهایی گروگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر گفت: در اواخر دی ماه سال گذشته، خانمی با در دست داشتن پرونده فقدان همسر خود به پلیس آگاهی مراجعه و تحقیقات اولیه و میدانی کارآگاهان حاکی از آن بود که احتمال آدم‌ربایی فرد مفقود شده به دلیل بدهی مالی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در شعبه مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی پیگیری و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، محل تقریبی اختفای گروگان در شهرستان رودبار شناسایی و تیمی تخصصی از پلیس به شهرستان رودبار جنوب اعزام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: پیش از ورود تیم پلیس، آدم‌ربایان که متوجه اقدامات پلیسی شده بودند، گروگان را در حوالی شهرستان رودبار جنوب رها کرده و متواری شدند و فرد ربوده شده پس از ۸۰ روز، با تلاش پلیس به آغوش خانواده بازگشت.

میرحبیبی، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این آدم‌ربایی با جدیت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه دارد.

