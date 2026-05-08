آزادی پسر ۱۲ ساله نرماشیری از چنگال آدم‌ ربایان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهجتی، گفت: در پی وقوع این آدم‌ربایی، دستورات قضایی لازم صادر و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر قرارگاه شهید معمار در شرق استان کرمان و بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف، این کودک که به یکی از استان‌های همجوار منتقل و در آنجا نگهداری می‌شد، پس از چندین ماه آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس حوزه قضایی نرماشیر ضمن قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای نظامی و امنیتی در تأمین امنیت پایدار، تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با عناصر ناامن‌کننده و مخلان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و پدیده شوم آدم‌ربایی با واکنش سخت و مجازات سنگین مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با همکاری همه نهادهای مسئول، اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشه‌دار شود.