توقیف کامیون با ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یکدستگاه کامیون کشنده تانکر ویژه حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد بارنامه و مجوز قانونی کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.