ارسال ۸۳۰ تن گوشت از سیستان و بلوچستان به ۱۷ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: در روزهای اخیر با وجود افزایش مصرف و ذخیره‌سازی خانوارها، با همکاری دستگاه‌های اجرایی اجازه داده نشد بازار با کمبود یا التهاب مواجه شود و حتی یک روز هم قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: حضور میدانی استاندار در شرایط سخت به مدیران آموخت که بدون ترس در صحنه خدمت حضور داشته باشند.

دهمرده با اشاره به ظرفیت دامپروری استان بیان کرد: سیستان و بلوچستان توانسته با تکیه بر تولید داخلی دام، در ایام جنگ رمضان؛ بیش از ۳ هزار رأس دام سبک و سنگین و ۸۳۰ تن گوشت به ۱۷ استان کشور ارسال کند که تنها ۴۸ تن از این میزان وارداتی بوده است.

وی کاهش قیمت برخی کالاها از جمله مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی را نشانه توان بالای استان در تأمین و پشتیبانی کالاهای اساسی دانست.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ذخایر مرغ منجمد استان با افزایش چشمگیری همراه بوده و مذاکراتی نیز با استان‌های دیگر برای تداوم تأمین و ذخیره‌سازی در حال انجام است.

دهمرده بیان کرد: تعداد مرغداری‌های استان از ۲۴۲ واحد به ۳۸۰ واحد افزایش یافته و با افتتاح ۱۰۰ واحد دیگر، ظرفیت تولید سالانه مرغ در استان به بیش از ۹۴۰ هزار تن خواهد رسید؛ هدف‌گذاری ما دستیابی به خودکفایی در تولید مرغ تا پایان سال است.

وی همچنین از توزیع ۲۰ هزار نهال مثمر، پنج هزار گل و گیاه گلدانی و ۳۰ هزار نهال غیرمثمر با همکاری استانداری و اداره کل منابع طبیعی در سطح استان خبر داد و گفت: طرح کاشت ۲۴۰۰ نهال به یاد ۲۴۰۰ شهید سیستان و بلوچستان با همکاری بنیاد شهید استان و با حضور خانواده‌های شهدا آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: کشاورزان استان تاکنون ۸۰ تن انواع میوه را به صورت خودجوش برای کمک به مناطق درگیر جنگ ارسال کرده‌اند.

دهمرده در پایان تأکید کرد: تأمین پایدار کالاهای اساسی، نهاده‌های مورد نیاز و حفظ امنیت غذایی استان از مهم‌ترین تعهدات این سازمان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.