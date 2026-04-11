محمد جواد صدری مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سؤالی درباره جبران خسارت شرکت های حادثه دیده در جنگ تحمیلی سوم و برنامه‌های معاونت برای جبران خسارت ها، اظهار داشت: در دولت، تدبیر شده که حمایت‌ها به تفکیک شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه کشاورزی و مجموعه‌های فناور مستقر در پارک‌های فناوری انجام شود و برای هر کدام تعاریف جداگانه‌ای با مسئولان مشخص صورت گرفته است. این مجموعه‌ها در حال پیگیری ارزیابی خسارت ها، جبران زیان‌ها و حمایت از فعال‌سازی هستند.

به گفته معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در دولت شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های فناور و پارک های علم و فناوری ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های دانش بنیان کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده‌اند و معاونت علمی در همه این مجموعه‌ها حضور دارد.

صدری مهر در ادامه تأکید کرد: عمداً دانش‌بنیان‌ها را به صورت متمرکز جدا نکردیم تا این گونه نشود که دستگاه‌های اجرایی خود را متولی دانش‌بنیان‌ها ندانند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون حوزه دانش‌بنیان به قدری گسترده شده و وزارتخانه های موضوعی در دولت باید حمایت‌های لازم را انجام دهد و ما نیز در کنار وزارتخانه ها به عنوان رگولاتور و پیشران فناوری در کشور، حمایت‌ها را دنبال می‌کنیم. به عبارت دیگر، حمایت‌ها شامل بازسازی تخریب و آسیب ها به دانش بنیان ها در تمام دولت توزیع شده است.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی از تدوین بسته های مشترک برای حفظ سطح تولید در شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: در روزهای تعطیلات عید، با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، بسته‌های حمایتی مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی جهت «حفظ سطح تولید در شرکت های دانش بنیان» طراحی شده است.