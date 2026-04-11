به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور در مقاطع بحرانی نیازمند حفظ پایداری جریان تولید، تجارت و تأمین کالاهای اساسی است، مناطق آزاد تجاری–صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست اقتصادی دولت، نقش ویژه‌ای در مدیریت این شرایط ایفا می‌کنند. در همین راستا یکی از دستورات مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان «جنگ رمضان» تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی مناطق آزاد با اولویت ساکنان و فعالان اقتصادی جنوب کشور بوده است؛ تصمیمی که هدف آن حفظ پویایی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از بازرگانان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالا عنوان شده است.

مناطق آزاد در سال‌های اخیر به عنوان دروازه‌های ارتباطی اقتصاد ایران با بازارهای منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شوند و در شرایط بحران نیز می‌توانند با کاهش محدودیت‌های اداری و تجاری، مسیر تجارت را هموار نگه دارند. استمرار فعالیت این مناطق در شرایط ویژه اقتصادی، به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور که دروازه‌های اصلی تجارت دریایی ایران محسوب می‌شوند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

مناطق آزاد؛ حلقه اتصال اقتصاد ایران با تجارت منطقه‌ای

مناطق آزاد تجاری–صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات ایجاد شده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد چنین مناطقی را در دستور کار قرار دادند.

در ایران نیز مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال شکل گرفتند. این مناطق با ارائه مشوق‌های اقتصادی و قانونی تلاش می‌کنند شرایطی فراهم کنند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند.

از جمله مهم‌ترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در ایران می‌توان به آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، تضمین سرمایه‌های خارجی، امکان مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل ترانزیت کالا و معافیت‌های گمرکی اشاره کرد. این مزیت‌ها باعث شده است مناطق آزاد به یکی از جذاب‌ترین بسترها برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور تبدیل شوند.

در شرایط بحران نیز این مناطق می‌توانند نقش مهمی در حفظ جریان تجارت ایفا کنند؛ زیرا ساختار مقرراتی آنها نسبت به سرزمین اصلی انعطاف‌پذیرتر است و فرآیندهای تجاری در آنها با سرعت بیشتری انجام می‌شود. از همین رو تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی در مناطق آزاد در شرایط ویژه اقتصادی، اقدامی در جهت حفظ ثبات تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری

یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، افزایش صادرات و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های مالی مواجه بوده، توسعه صادرات غیرنفتی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه صادرات به شمار می‌رود. در حقیقت ورود سرمایه خارجی می‌تواند موجب توسعه تولید صنعتی، انتقال فناوری، ارتقای دانش فنی و افزایش توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای جهانی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در قالب مالکیت مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید تحت لیسانس و سایر روش‌های همکاری اقتصادی انجام شود.

مناطق آزاد به دلیل برخورداری از قوانین تسهیل‌گر و مشوق‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای جذب چنین سرمایه‌گذاری‌هایی فراهم می‌کنند. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند زمینه ورود فناوری‌های جدید و توسعه شبکه‌های صادراتی را فراهم کند.

از سوی دیگر، توسعه صادرات از طریق مناطق آزاد به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز کمک می‌کند. هرچه سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد افزایش یابد، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یافته و اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر خواهد شد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه‌ای، مناطق آزاد می‌توانند به پل ارتباطی میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای خارجی تبدیل شوند. کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بازارهای بالقوه‌ای هستند که می‌توانند مقصد صادرات کالاهای تولیدی در این مناطق باشند.

ظرفیت‌های گردشگری و تجارت در مناطق آزاد

در کنار تجارت و صنعت، صنعت گردشگری نیز یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای مناطق آزاد محسوب می‌شود. گردشگری از جمله فعالیت‌هایی است که در سطح جهانی ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند و می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق کمک کند.

مناطق آزاد ایران در سال‌های گذشته در جذب گردشگران داخلی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. بسیاری از مسافران داخلی به دلیل تسهیلات موجود در این مناطق، آنها را به عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کنند. این موضوع علاوه بر رونق اقتصادی در این مناطق، تا حدی از خروج ارز ناشی از سفرهای خارجی نیز جلوگیری کرده است.

از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق آزاد می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را نیز فراهم کند. وجود مناطق ساحلی در جنوب کشور، دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و هوایی و برخورداری از قوانین تسهیل‌گر برای ورود اتباع خارجی، از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند به توسعه گردشگری در این مناطق کمک کند.

همزمان با توسعه گردشگری، فعالیت‌های تجاری نیز در این مناطق رونق می‌گیرد. خرده‌فروشی کالا، ایجاد مراکز خرید، توسعه خدمات حمل‌ونقل و افزایش فعالیت‌های اقتصادی از جمله پیامدهای مثبت رشد گردشگری در مناطق آزاد است.

صادرات مجدد؛ محور کلیدی فعالیت مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، صادرات مجدد یا «ری‌اکسپورت» است. صادرات مجدد به معنای واردات کالا به یک منطقه و سپس صدور آن به کشور ثالث بدون انجام تغییرات اساسی در کالا است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ارتباطی اروپا، آسیای میانه، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا قرار دارد، مناطق آزاد کشور می‌توانند به مراکز مهم صادرات مجدد کالا تبدیل شوند. این مناطق با بهره‌گیری از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی قادرند نقش پل ارتباطی میان بازارهای مختلف را ایفا کنند.

با این حال توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد با چالش‌هایی نیز مواجه است. نبود زیرساخت‌های مالی مناسب، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل و کمبود برخی زیرساخت‌های لجستیکی از جمله موانعی است که توسعه این بخش را با دشواری مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند در صورت رفع این موانع و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، مناطق آزاد ایران می‌توانند سهم قابل توجهی در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورند. همچنین ایجاد بانک‌های خارجی در این مناطق و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات مالی بین‌المللی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند.

ضرورت نگاه راهبردی به مناطق آزاد در شرایط اقتصادی کشور

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی، بسیاری از کارشناسان بر لزوم تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی تأکید دارند. این مناطق می‌توانند به عنوان موتور محرک تجارت خارجی و توسعه صادرات عمل کنند.

تداوم فعالیت مناطق آزاد در شرایط بحران و تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی در این مناطق، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آنها در اقتصاد کشور است. در واقع این مناطق می‌توانند با تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند.

از سوی دیگر، همکاری دولت، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای مرتبط می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق کمک کند. حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، توسعه بازاریابی خارجی و ارائه مشوق‌های اقتصادی به صادرکنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه مناطق آزاد در تجارت جهانی کمک کند.

در نهایت، تداوم خدمت‌رسانی مناطق آزاد در شرایط ویژه اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های بالقوه آنها در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری می‌تواند به حرکت پرشتاب‌تر چرخ‌های اقتصاد کشور کمک کند؛ مسیری که در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به افزایش صادرات، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در کشور منجر شود.