به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط جنگی کشور، دولت چندی پیش بسته‌ای جامع از تصمیمات مالیاتی را با تمرکز بر حمایت از اصناف و صاحبان کسب‌وکار اعلام کرد. هدف این تصمیمات، کاهش فشارهای اداری و زمانی بر فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی است تا چرخه اقتصاد در وضعیت بحرانی کشور دچار وقفه نشود.

بر اساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، تمامی مهلت‌های قانونی مربوط به مؤدیان صنفی تمدید شده است. این تمدیدها شامل تمامی مراحل چرخه مالیاتی از رسیدگی و صدور برگ تشخیص تا تسلیم اظهارنامه و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان می‌شود. همچنین موعد بارگذاری دفاتر الکترونیکی و فهرست حقوق کارکنان نیز در جدول جدید زمان‌بندی سازمان، با تأخیر رسمی همراه شده است.

تمرکز دولت بر آرام‌سازی فضای مالیاتی اصناف

در ماه‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی با دشواری‌های جدی روبه‌رو بوده است. دولت در واکنش به فشارهای صنفی و اداری، سیاستی مبتنی بر تسهیل‌گری را در دستور کار قرار داده تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند بدون نگرانی از جرایم مالیاتی یا از دست دادن مشوق‌ها، به فعالیت خود ادامه دهند.

طبق برنامه اعلام‌شده، مهلت رسیدگی به پرونده مالیاتی و صدور یا ابلاغ برگ تشخیص برای تمامی مؤدیان تمدید شده است. سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که در این دوره هیچ‌گونه پیامد منفی ناشی از تأخیر در صدور یا ابلاغ اوراق تشخیص شامل حال اصناف و مشاغل نخواهد شد.

از سوی دیگر، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی نیز در کلیه بخش‌ها، اعم از عملکرد و ارزش افزوده، افزایش یافته است. صاحبان صنوف اکنون فرصت دارند تا با آرامش بیشتری مدارک خود را آماده و ارسال کنند. این تمدید یکی از خواسته‌های کلیدی فعالان اقتصادی بود که به دلیل محدودیت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و نیروی انسانی در هفته‌های اخیر با مشکل مواجه شده بودند.

تمدید اعتبار گواهی‌های مالیاتی و موعد اعتراض

در بخش دیگری از برنامه جدید، اعتبار گواهی‌های مالیاتی صادرشده در اسفند ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی تمدید گردید؛ این گواهی‌ها معمولاً لازمه شرکت در مناقصات، دریافت خدمات بانکی و انواع همکاری‌های تجاری هستند و توقف اعتبار آن‌ها می‌توانست مانع فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها شود.

همچنین مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بدین ترتیب مؤدیان فرصت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها و اعلام نظر خواهند داشت بدون آنکه نگران از دست رفتن فرصت قانونی باشند.

در بخش حقوق و دستمزد نیز تغییراتی اعمال شده است؛ پرداخت حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق‌های اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵ مجاز شمرده شده است. این تصمیم هماهنگ با شرایط عمومی کشور اتخاذ شده تا امور مربوط به نیروهای انسانی دچار اختلال نشود.

اصلاح در زمان ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی

یکی دیگر از محورهای تصمیمات جدید، تمدید مهلت ثبت و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان برای دوره‌های زمستان و بهار ۱۴۰۵ است. با توجه به اینکه اجرای این بخش از قانون نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت است، این تمدید فرصت مناسبی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم می‌کند تا بدون نگرانی از اختلال در شبکه ارتباطی، فرآیند قانونی خود را تکمیل کنند.

تداوم تعامل و حفظ مشوق‌ها

در کنار این تسهیلات، سازمان امور مالیاتی یادآور شده که برخورداری از نرخ صفر، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی همچنان مستلزم رعایت مقررات اصلی قانون است. مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط بهره‌مندی از مزایای مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ در موعد مقرر است؛ با این حال، در اطلاعیه جدید تصریح شده که ارائه بخشی از مدارک یا اسناد نیز برای حفظ این حقوق کافی خواهد بود و عدم ارائه کامل تمام مستندات مانع برخورداری مؤدی از مشوق‌ها نخواهد شد.

در همین چارچوب تأکید شده است که اگر مؤدیان در زمان مقرر اظهارنامه یا دفاتر خود را ارائه کرده باشند، پلمب دفاتر پس از آغاز سال مالی به‌تنهایی مانع استفاده از معافیت‌ها یا نرخ صفر نخواهد بود. این موضوع حکایت از انعطاف بیشتر در اجرای مقررات مالیاتی دارد تا در شرایط بحرانی، کسب‌وکارها تحت فشارهای اداری مضاعف قرار نگیرند.

پاسخگویی از راه دور و استمرار خدمات

یکی از جنبه‌های اجرایی این طرح، حفظ ارتباط میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی در بستر تلفن و فضای الکترونیکی است. مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ با ایجاد زیرساخت جدید امکان پاسخگویی و رسیدگی از طریق ادارات کل امور مالیاتی را فراهم کرده است. این مرکز با هدف استمرار خدمت‌رسانی در شرایط جنگی طراحی شده تا مؤدیان بدون مراجعه حضوری بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، ادامه این روند و مشخص‌سازی جدول زمانی جدید برای بازگشت تدریجی به فرآیندهای عادی مالیاتی، تعیین‌کننده میزان موفقیت دولت در حفظ ثبات مالی کشور خواهد بود. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها در جست‌وجوی آرامش و اطمینان هستند، سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر تمدید و تسهیل می‌تواند مهم‌ترین پشتوانه برای استمرار چرخه اقتصادی و حفظ فعالیت در سطح ملی تلقی شود.