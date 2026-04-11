به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستور سجاد برنجی، فرماندار شهریار، تیمی متشکل از وحید شهبازی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، امینی رئیس بنیاد مسکن شهریار و قدیری مسئول عمرانی فرماندار به صورت تمام‌وقت و مستمر در محل مقتل شهدای گرانقدر شهرک وائین و ساختمان‌های آسیب‌دیده مستقر شده‌اند.

این مقامات ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و آسیبدیدگان، بر عملیات عوامل جهادی مردمی، شهرداری شهریار و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نظارت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تیم جهادی نیز با حضور در مناطق آسیب‌دیده، اقدام به نصب رایگان شیشه و پنجره کرده است.

همچنین با مساعدت علی ملکی، شهردار شهریار، تعداد ۵ خانوار از ساکنان واحدهای آسیب‌دیده و بی‌سرپناه شهرک وائین به هتل و مهمانپذیرهای سطح شهرستان معرفی و اسکان داده شدند.

شهبازی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، با پیگیری‌های مستمر خود باعث شد شهرداری شهریار با اعزام ۶ تیم خدمات شهری (۲۴ نفر)، یک دستگاه لودر و کامیون، نسبت به نخاله‌برداری از داخل واحدهای مسکونی شهروندان ناشی از تخریب دیوارهای پیرامونی در مجاورت ساختمان‌های آسیب‌دیده در محل اصابت پرتابه اقدام کند. این عملیات همچنان ادامه دارد.

در ادامه، از واحدهای مسکونی آسیب‌دیده شهر اندیشه نیز توسط رئیس بنیاد مسکن شهرستان، مسئول عمرانی فرمانداری و ابوحمزه، نماینده هیئت مدیره شرکت عمران شهر اندیشه، بازدید به عمل آمد. با همکاری شرکت عمران شهر جدید اندیشه، نسبت به اسکان موقت و یک‌ماهه شهروندان و تحویل واحدها به ساکنان ساختمان‌های آسیب‌دیده با ارائه معرفی‌نامه از سوی فرمانداری شهرستان اقدام شد.

معاون عمرانی فرماندار در این خصوص اظهار داشت: امورات اسکان و بازسازی واحدهای قابل تعمیر با مشارکت شهرداری شهریار، بنیاد مسکن و جهادگران با قوت و سرعت ادامه دارد.

