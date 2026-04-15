شهادت ۳۸ شهروند شهریاری در حملات جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، در جلسه شورای اداری شهریار اظهار کرد: در ایام جنگ، ۱۹ نقطه از شهرستان شهریار مورد اصابت قرار گرفت و ۲۹ بار نیروهای هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی عملیات امدادی انجام دادند که بخشی از این مأموریتها به شهرستان‌های مجاور نیز اختصاص داشت.

وی با تأکید بر لزوم حضور مسئولان در کنار مردم در لحظات بحرانی، افزود: تأکید کردیم در دقایق اولیه هر حادثه، حتماً یکی از مسئولان فرمانداری برای هماهنگی و رفع کمبودهای احتمالی در کنار نیروهای امدادی و مردم آسیب‌دیده حاضر شود.

فرماندار شهریار با اعلام آمار شهدای این شهرستان، تصریح کرد: از ۳۸ شهید، ۲۶ نفر شهروندان عادی و غیرنظامی بودند که در میان آنان ۷ کودک زیر ۱۲ سال دیده می‌شود. همچنین ۹ نفر از شهدا از میان دختران و زنان شهریاری بوده و ۷ نفر از اتباع خارجی نیز در این حملات به شهادت رسیدند.

برنجی در ادامه به عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان اشاره کرد و گفت: بر اثر اصابت موشک‌ها، ۵۶ مورد قطعی برق رخ داد که همگی در کمتر از یک ساعت رفع شد. همچنین توزیع بیش از ۲۷۰ تن کالاهای اساسی نقش مؤثری در آرامش بازار داشت و بیش از یک هزار و ۳۵۰ بازرسی از صنوف انجام شد.

وی با اشاره به مدیریت موفق سوخت در شرایط بحرانی، افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، مدیریت سوخت شهرستان هم در روزهای اول و هم پس از حمله به مخازن نفتی تهران، با کمترین مشکل انجام شد. شهرداری‌های شهرستان نیز علیرغم تنگناهای مالی، پشتیبانی لازم را به بهترین نحو ممکن به عمل آوردند.

فرماندار شهریار در پایان با تأکید بر آمادگی برای هر سناریویی در آینده، خاطرنشان کرد: برای اولین بار، شناسه مسئولان فرمانداری در فضای مجازی جهت تسهیل ارتباط مردم با آنها در رسانه‌ها اعلام و در اختیار عموم قرار گرفت. مهمترین تأکید این جلسه، آمادگی کامل برای تأمین کالا و خدمات مردم در شرایط مختلف است.