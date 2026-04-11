۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

بازسازی ۷۰ درصد واحدهای آسیب‌دیده محله هفت چنار پس از اصابت موشک

شهردار منطقه ۱۰ تهران از پیشرفت قابل توجه در بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در محله هفت‌چنار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه ۲۲ اسفند در محله هفت‌چنار اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه و وارد شدن خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری،شهرداری منطقه ١٠با حضور میدانی در محل، ارزیابی خسارات و آغاز عملیات بازسازی را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با بسیج ظرفیت‌های اجرایی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، عملیات مرمت و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان آغاز شد تا ساکنان و کسبه آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، تاکنون حدود ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در این محدوده مرمت و بازسازی شده و روند رسیدگی به سایر واحدها نیز با جدیت در حال انجام است.

اخ‌الصنایع تأکید کرد: رویکرد شهرداری منطقه ۱۰ در این حادثه، اقدام سریع، حضور میدانی و پیگیری مستمر تا بازگشت کامل آرامش به محله هفت‌چنار بوده است.

کد مطلب 6798028

