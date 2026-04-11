به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه ۲۲ اسفند در محله هفت‌چنار اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه و وارد شدن خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری،شهرداری منطقه ١٠با حضور میدانی در محل، ارزیابی خسارات و آغاز عملیات بازسازی را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با بسیج ظرفیت‌های اجرایی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، عملیات مرمت و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان آغاز شد تا ساکنان و کسبه آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، تاکنون حدود ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در این محدوده مرمت و بازسازی شده و روند رسیدگی به سایر واحدها نیز با جدیت در حال انجام است.

اخ‌الصنایع تأکید کرد: رویکرد شهرداری منطقه ۱۰ در این حادثه، اقدام سریع، حضور میدانی و پیگیری مستمر تا بازگشت کامل آرامش به محله هفت‌چنار بوده است.