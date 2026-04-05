به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی امروز یکشنبه در چهارمین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری در لرستان در جنگ رمضان، اظهار داشت: تاکنون نزدیک به چهار میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن بابت تعمیرات جزئی به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شده و این روند ادامه دارد.

۱۸ نفر متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند

وی با اشاره به مصوبه پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان، اظهار کرد: بر اساس مصوبه، در مراکز استان‌ها ۷۰۰ میلیون تومان و در شهرستان‌های بالای ۲۵ هزار نفر ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت می‌شود. در استان لرستان، ۱۰۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، مدارک ۴۴ خانواده تأیید نهایی شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: از ۴۴ خانوار واجد شرایط، ۱۸ نفر برای دریافت تسهیلات اعلام آمادگی کرده‌اند. امروز با حضور رئیس بانک مسکن مقرر شد فرایند تصویب و پرداخت ودیعه با حداکثر سرعت انجام شود تا این خانواده‌ها بتوانند هرچه زودتر واحد مسکونی موردنظر خود را رهن کنند.

مجیدی، همچنین از تهیه بسته حمایتی تجهیزات زندگی با مشارکت خیرین و بنیادهای انقلابی خبر داد و گفت: این بسته برای خانواده‌هایی که واحد مسکونی آن‌ها ۱۰۰ درصد تخریب شده، تکمیل می‌شود تا بتوانند زندگی جدید خود را در واحدهای رهنی آغاز کنند. در مرحله کنونی نیز اسکان موقت در مهمان‌سراها و واحدهای پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

پرداخت ۴ میلیارد تسهیلات برای تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده

وی یکی از چالش‌های اصلی متقاضیان را ازبین‌رفتن مدارک هویتی در آوار عنوان کرد و افزود: بر اساس هماهنگی با اداره کل ثبت‌احوال، آسیب‌دیدگان می‌توانند با مراجعه به این اداره و ارائه گواهی تأییدیه از بخشداری یا فرمانداری، نامه جایگزین کارت ملی و شناسنامه دریافت کنند. این نامه در تمام سامانه‌های موردنیاز معتبر است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: همچنین برای افرادی که اسناد مالکیت آن‌ها در حملات هوایی از بین رفته، اداره ثبت‌اسناد و املاک استان اعلام آمادگی کرده است با تشکیل شعبه ویژه، نسبت به صدور اسناد المثنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.

مجیدی به موضوع واحدهای تجاری نیز اشاره کرد و گفت: بنیاد علوی و بنیاد برکت برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اعلام آمادگی کرده‌اند. مقرر شد بنیاد مسکن پس از پالایش متقاضیان، سهم هر بنیاد را مشخص کند تا تسهیلات با سود کم‌بهره در اختیار صاحبان حرفه و کسب‌وکارها برای تعمیرات و تأمین تجهیزات قرار گیرد.

وی با اشاره به روند پرداخت خسارت واحدهای مسکونی، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به چهار میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن بابت تعمیرات جزئی به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شده و این روند ادامه دارد. به‌محض اتمام این اعتبار، آمادگی تأمین مجدد آن وجود دارد. خانواده‌های آسیب‌دیده نباید دقایقی بی‌پشتیبان بمانند و فرایند رسیدگی بدون وقفه در حال پیگیری است.