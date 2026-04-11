به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در نشست مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به ارزیابی خسارات ناشی از جنگ اخیر موسوم به جنگ رمضان اظهار کرد: شناسایی و رسیدگی به مناطقی که در جریان حملات دشمن دچار خسارت شدهاند، یکی از مأموریتهای جدی دستگاههای اجرایی در این مقطع بوده است.
وی افزود: از مجموع یک هزار و ۹۵۰ واحد مسکونی و تجاری شناسایی شده در شهرها و روستاهای استان، ۳۳ واحد به طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند و هزار و ۹۱۷ واحد نیز در زمره واحدهای تعمیری قرار دارند.
ملانوری شمسی با بیان اینکه تعمیرات ۷۳۰ واحد تاکنون به پایان رسیده و یک هزار و ۳۸۷ واحد دیگر در حال انجام عملیات تعمیر هستند، ادامه داد: در بخش واحدهای احداثی نیز عملیات آواربرداری انجام شده و مراحل صدور مجوزها و طراحیها در حال انجام است تا فرآیند ساخت با سرعت آغاز شود.
وی همچنین از شناسایی ۴۰۴ واحد دارای خسارت در حوزه لوازم منزل خبر داد و گفت: ارزیابی این موارد در حال انجام است تا مقدمات جبران خسارات فراهم شود.
استاندار همدان با اشاره به اقدامات دستگاههای اجرایی از نخستین روزهای وقوع خسارات بیان کرد: شهرداریها، بنیاد مسکن، مدیریت بحران و دستگاههای خدماترسان از جمله حوزههای آب، برق، گاز و ارتباطات از همان ابتدای بروز آسیبها وارد عمل شدند تا خدمات زیربنایی و شرایط عادی زندگی در مناطق آسیبدیده در سریعترین زمان ممکن برقرار شود.
وی همچنین با اشاره به خسارت وارد شده به برخی آثار تاریخی استان، از جمله آرامگاه باباطاهر، بیان کرد: این بناها دچار آسیبهایی شدند و از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ارزیابی شده و مرمت آنها در دستور کار قرار گرفته است.
ملانوری شمسی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه روستاها، افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) و شکلگیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از اقدامات ماندگار برای رفع محرومیت و توسعه متوازن در مناطق روستایی و کمبرخوردار دانست و افزود: مسکن یکی از اساسیترین نیازهای خانوارها است و سیاستگذاری در این حوزه باید بهگونهای باشد که اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه بتوانند از امنیت سکونتی و آرامش روانی ناشی از داشتن سرپناه مناسب برخوردار شوند.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای مسکن در استان، توجه به کیفیت ساخت و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی را در کنار افزایش سرعت پروژهها ضروری دانست و ادامه داد: روند تامین زمین، توسعه محدودههای شهری، اجرای طرحهای هادی و پیشبرد پروژههای مسکن با هدف تسهیل خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
