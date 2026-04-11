سید میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار تفکیکی سفرهای نوروزی گفت: ۶ هزار و ۷۵۵ نفر از محوطهها و تپههای تاریخی استان زنجان بازدید کردند که بیشترین آمار مربوط به پایگاه میراث جهانی «گنبد سلطانیه»، آرامگاه «چلبی اوغلو» و پایگاه میراث ملی «معبد داشکسن» در شهرستان سلطانیه بود. همچنین موزه رختشویخانه در رتبه چهارم و غار کتلهخور در رتبه پنجم بیشترین بازدید را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: همچنین بیش از ۵۰ هزار نفر از جاذبههای طبیعی و تفریحی استان شامل کوههای رنگی ماهنشان، روستاهای هدف گردشگری، مجموعه تفریحی گاوازنگ، قلعه لکلکها، مجموعههای شاهبلاغی و بالخ بلاغی و آبشارهای موجود در سطح استان دیدن کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی زنجان با اشاره ظرفیت بالای گردشگری مذهبی استان گفت: در ایام نوروز، ۲۰۰ بقعه متبرکه، امامزاده و مسجد تاریخی میزبان زائران بودند و از اول تا ۱۵ فروردین، ۳۰۰ هزار نفر از این مکانها بازدید کردند.
موسوی افزود: برنامههایی مانند طرح آرامش بهاری، ایستگاههای صلواتی و موکبها توسط اداره کل اوقاف استان برای زائران تدارک دیده شد و بازدید از بقاع متبرکه به صورت روزانه توسط کارشناسان معاونت گردشگری و اوقاف رصد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص نوروز امسال بیان کرد: با وجود ناامنی در برخی استانها، استان زنجان با بسیج ظرفیتهای اقامتی خود تلاش کرد میزبان خوبی برای هموطنان باشد. بر اساس آمار سامانه ستاد اجرایی خدمات سفر، از یکم تا ۱۵ فروردین ماه ۳ هزار و ۶۸۸ نفر‑شب اقامت در مراکز رسمی شامل هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری و خانههای مسافر دارای مجوز ثبت شده است. بیشترین میزان اقامت مربوط به شهرستان زنجان بوده است.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان تأکید کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی به همراه نمایندگان جوامع حرفهای گردشگری، هزار و ۱۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان انجام دادند.
موسوی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این بازه زمانی هیچ شکایتی از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات گردشگری به شماره ۰۹۶۲۹ ثبت نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی زنجان در پایان با اشاره به اقدامات نوآورانه امسال گفت: معرفی جاذبههای گردشگری استان از طریق سامانهها و نرمافزارهای داخلی، مورد توجه گردشگران قرار گرفت و نقش مؤثری در هدایت مسافران به مقاصد گردشگری استان ایفا کرد.
وی افزود: طرح نظارت نوروزی تا پایان فروردین ادامه خواهد یافت و ستاد خدمات سفر نیز تا هنگام برقراری آرامش کامل در کشور فعال میماند.
