بازدید ۲۴۴ هزار نفر از آثار تاریخی همدان در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده صبح یکشنبه در نشست بررسی اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با اشاره به رویکرد جدید سفر در نوروز ۱۴۰۵، اظهار کرد: امسال به دلیل تغییر الگوی سفر از «تفریحمحور» به «بحرانمحور»، تمرکز اصلی ستاد بر آمادگی برای اسکان اضطراری هموطنان قرار گرفت و ستاد اجرایی سفر مانند سالهای گذشته بهصورت مستمر در طول سال فعال بود.
وی افزود: با هماهنگی ستاد اسکان استان، تمامی ظرفیتهای رسمی و غیررسمی برای پذیرش مسافران آمادهسازی و با همراهی بخش خصوصی بهویژه جامعه هتلداران، تخفیف ۵۰ درصدی برای اقامت مسافران ورودی به همدان اعمال شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با اشاره به فعالیت ۱۵ کمیته تخصصی در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر، بیان کرد: این کمیتهها بهصورت روزانه گزارش اقدامات خود را ارائه میکردند و همین موضوع موجب انسجام و سرعت در ارائه خدمات به مسافران شد.
وی درباره وضعیت اسکان نوروزی اظهار کرد: از آغاز طرح نوروزی تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۶۳ هزار و ۹۰۱ نفر در مراکز اقامتی استان اسکان یافتند؛ در حالی که این رقم در نوروز ۱۴۰۴ حدود ۱۳۲ هزار و ۸۲۱ نفر بود و نشاندهنده کاهش ۵۲ درصدی است.
معصوم علیزاده همچنین درباره بازدید از اماکن گردشگری استان بیان کرد: امسال اماکن تاریخی از دوم فروردین بازگشایی شد و تا ۱۴ فروردین ۲۴۳ هزار و ۹۹۷ نفر از آنها بازدید کردند؛ در حالی که این عدد در نوروز ۱۴۰۴ بیش از یکمیلیون و ۱۲۳ هزار نفر بود که حکایت از کاهش ۷۸ درصدی دارد.
وی با اشاره به آمار سفرهای ورودی بر اساس دادههای اپراتورهای تلفن همراه گفت: تا دهم فروردین امسال، ۴۲۶ هزار نفر بر اساس رصد سیمکارتهای غیربومی وارد استان شدهاند؛ همچنین همدان بر اساس انباشت ۵۰۰ هزار سیمکارت مسافر، رتبه چهارم کشور را در نوروز ۱۴۰۵ کسب کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان همچنین با اشاره به آمارهای ارتباطی سفر در نوروز ۱۴۰۵ گفت: استان همدان از نظر میزبانی سیمکارتهای مسافر تا دهم فروردین با ثبت سهم ۴.۸ درصدی، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد.
وی درباره وضعیت سفرهای ریلی افزود: در نوروز سال گذشته ۵۴ سفر ریلی و جابهجایی ۱۵ هزار و ۴۳ مسافر ورودی و خروجی ثبت شده بود؛ در حالی که این آمار در نوروز امسال به ۲۶ سفر و ۷ هزار و ۳۴۰ مسافر کاهش یافت که بیانگر افت ۳۳ درصدی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش عملکرد کمیته امداد و نجات (هلالاحمر) اشاره کرد و گفت: هلالاحمر استان در نوروز امسال با استقرار ۲۵ پایگاه ثابت و سیار، انجام ۴۲ عملیات امدادی، ۲۸ مورد انتقال مصدوم به مراکز درمانی و ۶۸ مورد نجات یافته به مسافران خدماترسانی کرده است، این در حالی است که سال قبل ۱۲۶ پایگاه، ۴۸ عملیات، ۱۸ انتقال مصدوم و ۶۴ نجاتیافته گزارش شده بود.
وی درباره عملکرد کمیته خدمات حملونقل ادامه داد: در نوروز ۱۴۰۵، یک میلیون و ۲۵۱ هزار تردد ورودی، یک میلیون و ۲۴۹ هزار تردد خروجی و در مجموع دو میلیون و ۵۰۰ هزار تردد بیناستانی ثبت شد که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۲۰.۹ درصدی در ورود و خروج را نشان میدهد؛ سال گذشته این آمار شامل یک میلیون و ۶۲۳ هزار تردد ورودی، یک میلیون و ۵۳۱ هزار خروجی و بیش از سه میلیون و ۱۵۹ هزار تردد بیناستانی بود.
معصوم علیزاده با اشاره به نظارتهای گسترده در ایام نوروز گفت: در این مدت بیش از چهار هزار و ۳۵۵ مورد بازدید نظارتی از واحدهای صنفی و خدماتی، اماکن شهری و بینراهی، مراکز گردشگری و سایر نقاط ارائه خدمات به مسافران از سوی کمیته نظارت و تنظیم بازار انجام شد.
وی همچنین درباره عملکرد تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در نوروز ۱۴۰۴، ۴۸۵ پرونده تخلف به ارزش ۶۶۰ میلیارد ریال رسیدگی شده بود، در حالی که این رقم در نوروز امسال به ۲۱۹ پرونده و ارزش ۱۱.۲۶ میلیارد ریال کاهش یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اقدامات کمیته بهداشت، سلامت و محیطزیست (اورژانس)، گفت: این کمیته در نوروز ۱۴۰۴ تعداد پنج هزار و ۵۱ مأموریت و دو هزار و ۵۳۵ اعزام به بیمارستان داشت؛ اما در نوروز ۱۴۰۵، مجموع مأموریتها به چهار هزار و ۵۳۵ مورد و اعزامها به دو هزار و ۳۴۵ نفر رسید.
وی از راهاندازی سامانه جامع خدمات سفر استان به نشانی hamedansafar.ir، تلفن گویای ۱۸۳۴، QRcode معرفی خدمات سفر، تلفن ۱۳۷ خدمات شهری و شماره ۰۶۲۹ برای اطلاعات گردشگری و رسیدگی به شکایات خبر داد و افزود: معرفی این سامانهها در قالب پوستر، تابلو، سازههای شهری و مسیرهای ورودی همدان و سایر شهرستانها نصب و در دسترس مسافران قرار گرفت.
معصوم علیزاده ادامه داد: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون، شش جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر با حضور قائممقام ستاد برگزار و گزارشهای کمیتهها بهصورت منظم ارائه شده است.
نظر شما