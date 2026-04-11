بازسازی ۱۵۵ واحد مسکونی تخریب شده ناشی از جنگ در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در نشست ستاد بازسازی منطقه‌های آسیب‌دیده، با قدردانی از ایستادگی و حضور باصلابت مردم در خیابان‌ها در ۴۲ روز گذشته، اظهار کرد: تیم دیپلماسی کشور با اختیار کامل وارد گفت‌وگوها می‌شود و با وجود دیپلماسی فعال، همچنان به دشمن بی‌اعتماد هستیم.

وی افزود:‌ نباید تصور شود که در دوران آتش‌بس یا صلح هستیم بلکه شرایط همچنان جنگی تلقی می‌شود و بر همین پایه باید تصمیم‌ها گرفته شود.

استاندار ایلام با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مسکن آسیب‌دیده از جنگ، افزود: از مجموع بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد آسیب دیده در تهاجم آمریکایی صهیونیستی ۱۵۵ واحد تخریبی کامل بوده و روند بازسازی آنها با همکاری دستگاه‌های مسئول شروع شده است.

کرمی ادامه داد: همچنین برای ۲۰۰ واحد آسیب‌دیده که غیرقابل سکونت هستند که باید اجاره‌بهای ۶ ماهه تا یک ساله پرداخت و در این زمینه شتاب لازم در امور انجام شود.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله ما شتاب در آواربرداری است که با همکاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

استاندار ایلام اضافه کرد: محل دپوی آوارها نیز باید از پیش مشخص شود تا ورودی شهرها و طبیعت دچار آلودگی نشود، افزون بر این برای مکان‌های مسکونی که ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند، صدور پروانه در همان سطح زیربنا و طبقه‌ها، خدمت‌های نظام مهندسی و هزینه انشعاب آب به‌صورت کامل رایگان خواهد بود.

کرمی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: بر پایه مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ودیعه مسکن در مرکز استان ۷۰۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ۶۰۰ میلیون تومان و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی بیان کرد: مردم باید برای تشکیل پرونده به‌صورت رایگان به دفاتر پستی و پیشخوان دولت مراجعه کنند تا کار بازسازی و تعمیرها هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

استاندار ایلام یادآور شد: خسارت‌های جزئی منازل مسکونی مانند شکستگی شیشه‌ها و پنجره‌ها تا سقف ۲۰ میلیون تومان نیز باید هرچه سریع‌تر به شکل رایگان پرداخت شود، از رسانه‌ها می‌خواهیم با همکاری بنیاد مسکن خبرهای مورد نیاز مردم را به‌صورت روزانه اطلاع‌رسانی کند.

کرمی همچنین از بروز خسارت به یک هزار و ۲۰۰ خودرو در این مدت خبر داد و اظهار کرد: یک هزار و ۹۷۹ مورد تاکنون کارشناسی صورت گرفته است که شرکت‌های بیمه باید زمان پرداخت‌ها را اطلاع‌رسانی کنند.

وی افزود: همچنین ۲۴۳ دستگاه اجرایی و خانه سازمانی آسیب دیده‌اند که برآورد آن‌ها انجام شده و پس از تصویب در هیات وزیران، بودجه آنها به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

استاندار ایلام خطاب به مدیران استان نیز گفت: از امروز دستگاه‌های اجرایی باید با حداقل ۵۰ درصد ظرفیت، کار خود را آغاز کنند و بانک‌ها نیز موظف به ارائه خدمت‌ها با ظرفیت ۱۰۰ درصدی هستند.

کرمی یادآور شد: قدردانی و ارائه خدمت به مردمی که روزهای سختی را در کف خیابان‌ها گذرانده‌اند، باید در اولویت همه اداره‌ها باشد و مدیران باید بر روند خدمت‌رسانی نظارت تا نارضایتی ایجاد نشود.