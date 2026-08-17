هوش مصنوعی علی بابا گوگل و متا را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، رقابت در زمینه هوش مصنوعی بیشتر اوقات حول محور نام های آشنایی مانند اوپن ای آی، گوگل، متا و آنتروپیک می چرخد. اما هنگامیکه سخن از مدل هایی به میان می آید که توسعه دهندگان می توانند به طور واقعی آنها را دانلود کنند و براساس آن محصول خلق کنند، یک شرکت چینی با فاصله بسیار زیاد پیشرو است.

خانواده هوش مصنوعی کوئن نوعی مدل وزن باز با سه میلیارد دانلود است که طی شش ماه گذشته این جایگاه را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب کوئن پیشروتر از برخی از بزرگترین نام ها در حوزه هوش مصنوعی از جمله متا و گوگل قرار می گیرد.

این تمایز به خصوص در داده های شرکت هاگینگ فیس برای ۲۰۲۶ میلادی پر رنگ است. براساس آخرین گزارش وضعیت مدل های باز هاگینگ فیس مدل های باز گوگل حدود ۴۱۸ میلیون و متا حدود ۲۲۷ میلیون بار دانلود شده اند. در این میان کوئن به مدلی بسیار محبوب تر تبدیل شده است. علی بابا تاکنون بیش از ۴۶۰ مدل کوئن عرضه کرده و توسعه دهندگان نیز بیش از ۳۰۰ از مدل مشتق شده از آنها ابداع کرده اند.

دلیل این میزان دانلود آن است که مدل های باز به شیوه ای متفاوت با سرویس های بسته هوش مصنوعی کار می کنند. توسعه دهندگان می توانند آنها را برای فعالیتی خاصی شخصی سازی کنند، آنها را با داده های خود تنظیم کنند و همچنین از مدل های مذکور به عنوان پایه برای توسعه محصولات هوش مصنوعی کاملا نوین استفاده کنند. به بیان دیگر هر بار دانلود این مدل ها می تواند به محصولی متفاوت تبدیل شود. به نظر می رسد این روند در مقیاس کلان درباره کوئن اتفاق می افتد.

هاگینگ فیس آن به عنوان یکی از بزرگترین بنیان های اکوسیستم باز هوش مصنوعی معرفی می کند که خانواده مدل های آن به طور روزافزونی به یک گزینه ایده آل برای توسعه دهندگانی تبدی می شود که تصمیم به تنظیم یا استفاده از آن را دارند.